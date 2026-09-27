Дочь Халка Хогана обвинила мать в «переписывании истории» из-за предполагаемой измены отца

Дочь покойного рестлера Халка Хогана Брук Хоган публично раскритиковала свою мать Линду после того, как та опровергла версию о романе спортсмена с бывшей лучшей подругой дочери. Брук обвинила мать в «переписывании истории», сообщает E! News, пишет УНН.

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Она моя мама, и я её люблю. Но любить кого-то не означает позволять ему постоянно издеваться над вами, публично переписывать историю или провоцировать вас и ожидать, что вы будете молчать – заявила 38-летняя Брук.

Спор касается Кристианы Плант, которая в 2008 году заявила, что у неё были интимные отношения с Халком Хоганом. Недавно Брук рассказала, что после этого её отношения с отцом изменились, однако Линда поставила под сомнение её версию событий.

О романе Хогана заявляли ещё в 2008 году

В то же время позиция Линды отличается от заявлений её представителя в 2008 году. Тогда её публицист утверждал, что именно роман Хогана с подругой Брук стал причиной решения Линды расторгнуть брак.

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Сам Халк Хоган публично не комментировал эти обвинения. Его представительница в 2009 году заявляла, что отношения с другой женщиной произошли в то время, когда рестлер считал свой брак фактически завершённым.

Халк Хоган умер в 2025 году в возрасте 71 года. На момент его смерти Брук была отдалена от обоих родителей.

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