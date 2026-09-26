Зеленский после новых российских ударов призвал Трампа ввести в действие закон об "адских санкциях" против рф

Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре

Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре

Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре

Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре