Зеленский после новых российских ударов призвал Трампа ввести в действие закон об "адских санкциях" против рф
Киев • УНН
После новых атак рф Зеленский сообщил о 14 раненых и двух погибших. Он призвал Трампа и ЕС усилить санкции против россии.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа ввести в действие закон о "адских санкциях" против рф после новых российских ударов. Об этом Зеленский написал в Telegram 26 сентября, передает УНН.
Детали
"Только за эту ночь в результате российских атак 14 человек получили ранения. Много ударов пришлось по жилым домам — в Киеве, Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской областях. К сожалению, два человека погибли в Запорожье. Мои соболезнования родным и близким. Есть разрушения гражданской инфраструктуры: детский сад в Киеве, лицей в Киевской области, университет в Харькове, энергетическая инфраструктура в Полтавской, Николаевской, Винницкой областях", — написал Зеленский.
О новых ударах по своим объектам сообщал бизнес — в том числе сеть гипермаркетов Auchan, фармацевтическая компания "Дарница".
Президент подчеркнул, что важно, чтобы партнеры не забывали: российская эскалация происходит каждый день.
Если россияне выбрали для себя наносить еще более жестокие удары, мир должен выбрать для себя более сильные ответы, чтобы война не распространялась дальше. Мы просим президента Трампа реализовать закон Линдси Грэма в отношении россии и всех, кто финансово поддерживает ее войну. Мы просим президентов Антониу Кошты и Урсулу фон дер Ляйен ввести дополнительные европейские санкции. Мы просим всех лидеров не исключать российских олигархов из существующих санкционных списков и впредь ограничить любую торговлю с террористами, пока россия не прекратит войну. Именно так, совместными ежедневными усилиями, должен приближаться мир
Справочно
Поддержанный Конгрессом и подписанный Трампом законопроект о санкциях против рф, названный в честь покойного сенатора США Линдси Грэма, направлен против российских банков, доходов от энергетики, олигархов, связанного с кремлем "теневого флота", сетей обхода санкций, а также иностранных правительств и компаний, которые помогают поддерживать войну москвы против Украины. Он также продлевает давние санкции против Ирана до 2031 года.
Представитель Грэма ранее заявил, что сенатор назвал это "законопроектом об адских санкциях".
Напомним
В Киеве по состоянию на утро 26 сентября известно уже о 5 пострадавших в результате продолжающихся атак рф.