Зеленский после новых российских ударов призвал Трампа ввести в действие закон об "адских санкциях" против рф

$44.9751.12
ukenru
09:29 • 1532 просмотра
Зеленский после новых российских ударов призвал Трампа ввести в действие закон об "адских санкциях" против рфPhoto
07:54 • 4892 просмотра
Люди в оккупированных Олешках голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках - Сибига призвал мир к помощи
07:39 • 10317 просмотра
Силы обороны продолжают контролировать Доброполье несмотря на фейки минобороны рф - "Азов"Video
07:17 • 4104 просмотра
рф с ночи продолжает атаковать Киев дронами, в столичном регионе уже 7 пострадавшихPhotoVideo
Эксклюзив
07:05 • 14372 просмотра
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
04:31 • 19298 просмотра
Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20 — WP
26 сентября, 01:27 • 21876 просмотра
"Дипломатические отношения живы": Венгрия допускает присоединение к "Карпатской восьмёрке"
26 сентября, 00:56 • 20212 просмотра
Ночная атака дронов на Харьков: четверо раненых и горящие автомобили
25 сентября, 20:52 • 23739 просмотра
Украина победила Венгрию на старте Лиги наций 2026/2027Photo
25 сентября, 19:25 • 24158 просмотра
В ОП заявляют, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в москву
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
62%
756мм
Популярные новости
Ильский НПЗ в Краснодарском крае атакуют дроны — OSINT-каналыVideo25 сентября, 23:58 • 8154 просмотра
U2 анонсировала первый почти за 10 лет альбом с новым материаломVideo26 сентября, 00:29 • 7144 просмотра
В Киеве дроны попали в офисное здание, обломки упали в двух районах26 сентября, 01:55 • 11010 просмотра
Что празднуют 26 сентября в Украине и мире26 сентября, 02:58 • 9598 просмотра
Удар РФ по Запорожью: два человека могут находиться под заваламиPhotoVideo26 сентября, 03:30 • 20578 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
07:05 • 14381 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 35109 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 45101 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 37886 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 34149 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Донецкая область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Соцсети отказались рекламировать документальный фильм о Маске06:54 • 4090 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions в размере €129 млн06:00 • 5270 просмотра
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером25 сентября, 16:07 • 19354 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo25 сентября, 14:09 • 26811 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto25 сентября, 12:40 • 29848 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
The Washington Post
The New York Times
Ми-8
ТикТок

Зеленский после новых российских ударов призвал Трампа ввести в действие закон об "адских санкциях" против рф

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

После новых атак рф Зеленский сообщил о 14 раненых и двух погибших. Он призвал Трампа и ЕС усилить санкции против россии.

Зеленский после новых российских ударов призвал Трампа ввести в действие закон об "адских санкциях" против рф

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа ввести в действие закон о "адских санкциях" против рф после новых российских ударов. Об этом Зеленский написал в Telegram 26 сентября, передает УНН

Детали 

"Только за эту ночь в результате российских атак 14 человек получили ранения. Много ударов пришлось по жилым домам — в Киеве, Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской областях. К сожалению, два человека погибли в Запорожье. Мои соболезнования родным и близким. Есть разрушения гражданской инфраструктуры: детский сад в Киеве, лицей в Киевской области, университет в Харькове, энергетическая инфраструктура в Полтавской, Николаевской, Винницкой областях", — написал Зеленский. 

О новых ударах по своим объектам сообщал бизнес — в том числе сеть гипермаркетов Auchan, фармацевтическая компания "Дарница".

Президент подчеркнул, что важно, чтобы партнеры не забывали: российская эскалация происходит каждый день. 

Если россияне выбрали для себя наносить еще более жестокие удары, мир должен выбрать для себя более сильные ответы, чтобы война не распространялась дальше. Мы просим президента Трампа реализовать закон Линдси Грэма в отношении россии и всех, кто финансово поддерживает ее войну. Мы просим президентов Антониу Кошты и Урсулу фон дер Ляйен ввести дополнительные европейские санкции. Мы просим всех лидеров не исключать российских олигархов из существующих санкционных списков и впредь ограничить любую торговлю с террористами, пока россия не прекратит войну. Именно так, совместными ежедневными усилиями, должен приближаться мир

— подчеркнул Зеленский. 

Справочно

Поддержанный Конгрессом и подписанный Трампом законопроект о санкциях против рф, названный в честь покойного сенатора США Линдси Грэма, направлен против российских банков, доходов от энергетики, олигархов, связанного с кремлем "теневого флота", сетей обхода санкций, а также иностранных правительств и компаний, которые помогают поддерживать войну москвы против Украины. Он также продлевает давние санкции против Ирана до 2031 года.

Представитель Грэма ранее заявил, что сенатор назвал это "законопроектом об адских санкциях".    

Напомним 

В Киеве по состоянию на утро 26 сентября известно уже о 5 пострадавших в результате продолжающихся атак рф. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Взрывы
Санкции
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Дарница (фармацевтическая компания)
Дарницкий район
Винницкая область
Николаевская область
Сумская область
Антониу Кошта
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Ашан
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Запорожье
Киев