Ночная атака дронов на Харьков: четверо раненых и горящие автомобили

Враг в ночь на субботу, 26 сентября, атаковал Харьков. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует УНН.

По его словам, в Киевском районе города зафиксированы два удара вражескими дронами.

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