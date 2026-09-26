Ночная атака дронов на Харьков: четверо раненых и горящие автомобили
Киев • УНН
В Киевском и Салтовском районах Харькова зафиксировали удары дронов. Ранены четыре человека, горят автомобили.
Враг в ночь на субботу, 26 сентября, атаковал Харьков. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует УНН.
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По его словам, в Киевском районе города зафиксированы два удара вражескими дронами.
Также у нас есть информация о попадании в Салтовском районе
Позже он рассказал, что в результате вражеской атаки ранения получили четыре человека.
Предварительно, в Салтовском районе зафиксировано попадание вблизи нежилых зданий. Также повреждены автомобили, часть из них горит
Напомним
российские войска вечером 9 сентября атаковали Харьков дронами. Попадания зафиксировали в Слободском, Киевском и Холодногорском районах, два человека пострадали.
Российская атака дроном на ТЦ в Харькове унесла жизнь человека - ОВА27.08.26, 12:43 • 5901 просмотр