В Киеве число пострадавших из-за атак рф возросло до 59

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве число пострадавших в результате атак рф возросло до 59. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Сейчас в Киеве 59 пострадавших. 25 раненых находятся в городских больницах. Один из них — в тяжелом состоянии - сообщил Кличко.

По его словам, в результате атак врага погибли 7 человек.

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В патрульной полиции Киева показали видео с бодикамер, на котором можно увидеть ликвидацию последствий очередной атаки в Шевченковском районе.

"Враг продолжает терроризировать столицу. В результате атак врага погибли семь человек, в частности 14-летний мальчик. Искренние соболезнования родным. В дальнейшем атаки продолжились. С утра по городу были травмированы более 50 человек. На видео с наших бодикамер: ликвидация последствий очередной атаки в Шевченковском районе. Вместе с неравнодушными гражданами оказывали пострадавшим домедицинскую помощь и помогали людям добраться до безопасного места. Также обеспечивали проезд спецтранспорта и убирали поврежденные автомобили", - сообщили в полиции.

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