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Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Президент США на этой неделе вновь призвал украинского лидера поехать в москву на встречу с российским диктатором. Владимир Зеленский предложение отклонил.

Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ

Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь призвал Президента Украины Владимира Зеленского поехать в москву на встречу с российским диктатором владимиром путиным — несмотря на неоднократные отказы в прошлом, — поскольку США стремятся возобновить мирные переговоры между Украиной и россией, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание сообщает, что Зеленский отклонил это предложение, озвученное во время встречи с американским лидером в ООН. По словам лиц, знакомых с позицией украинского лидера, то, что Трамп поднял этот вопрос, вызвало у него недовольство.

Когда журналисты спросили, когда он посетит москву, Зеленский ответил: "На ракете", добавив нецензурное слово.

В Белом доме не ответили на просьбу о комментарии.

Добавим

российский диктатор владимир путин намекнул на готовность рф рассмотреть мирные предложения, но сначала определить собственные интересы. Он также пригрозил Киеву новыми ударами.

Антонина Туманова

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