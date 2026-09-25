Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ
Киев • УНН
Президент США на этой неделе вновь призвал украинского лидера поехать в москву на встречу с российским диктатором. Владимир Зеленский предложение отклонил.
Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь призвал Президента Украины Владимира Зеленского поехать в москву на встречу с российским диктатором владимиром путиным — несмотря на неоднократные отказы в прошлом, — поскольку США стремятся возобновить мирные переговоры между Украиной и россией, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Издание сообщает, что Зеленский отклонил это предложение, озвученное во время встречи с американским лидером в ООН. По словам лиц, знакомых с позицией украинского лидера, то, что Трамп поднял этот вопрос, вызвало у него недовольство.
Когда журналисты спросили, когда он посетит москву, Зеленский ответил: "На ракете", добавив нецензурное слово.
В Белом доме не ответили на просьбу о комментарии.
Добавим
российский диктатор владимир путин намекнул на готовность рф рассмотреть мирные предложения, но сначала определить собственные интересы. Он также пригрозил Киеву новыми ударами.