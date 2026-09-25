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Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером16:07 • 960 просмотра
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Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Женщина заявила, что никогда не встречалась с Jay-Z и по ошибке назвала его виновником сексуального насилия. Рэпер продолжает судиться с её адвокатами.

Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером
Фото: Edmond Sadaka/SIPA/Shutterstock

Женщина, обвинявшая Jay-Z в изнасиловании, когда ей было 13 лет, официально отозвала свои обвинения, заявив, что никогда не встречалась с рэп-звездой, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Эта женщина, чье имя не разглашается, первоначально выдвинула обвинения в иске, поданном в 2024 году. Она утверждала, что Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) вместе с Шоном Комбсом (известным как P Diddy) напоил ее и изнасиловал. По ее словам, инцидент произошел на вечеринке после церемонии вручения наград MTV в 2000 году.

Jay-Z отверг обвинения, назвав их попыткой шантажа; Комбс также отрицал свою причастность. Адвокат Jay-Z подчеркивал, что описанные события происходили в такие временные рамки, которые делают их физически невозможными. Женщина отозвала иск в ​​2025 году, а Jay-Z подал встречный иск.

На фоне рассмотрения этого дела женщина заявила, что ее предыдущие утверждения были ложными. "Шон "Jay-Z" Картер никогда меня не насиловал. Я никогда не встречалась и не разговаривала с мистером Картером. Мистер Картер никогда не совершал в отношении меня никаких неподобающих действий", — говорится в ее заявлении, полученном изданием Rolling Stone.

Она добавила, что в ее обвинениях против мистера Картера "не было ни капли правды. Я понимаю, что мои ложные обвинения причинили мистеру Картеру огромную боль, страдания и ущерб, который невозможно полностью исправить".

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В настоящее время женщина исключена из списка ответчиков по иску Jay-Z, хотя рэпер продолжает судиться с ее бывшими адвокатами. Он утверждает, что они должны были знать: обвинения "противоречили общедоступной информации, были внутренне противоречивыми и не подкреплялись никакой достоверной историей или расследованием". Ранее в этом месяце, подавая ходатайство о прекращении дела, адвокат Тони Базби и его коллеги назвали иск "злонамеренным преследованием".

Комментируя новое заявление женщины, Базби сказал изданию Rolling Stone: "Если по какой-то причине она теперь утверждает, что солгала нам и суду, — это новая информация".

Нынешний адвокат женщины, Джеймс Блер Ньюман-младший, заявил: "Наша клиентка продолжает утверждать, что стала жертвой сексуального насилия, однако она полностью ошибалась, указывая на мистера Картера как на виновника". Продолжая свое заявление, женщина отметила, что воспоминания о сексуальном насилии у нее вызвала реклама с призывом к жертвам Комбса откликнуться. В отношении Комбса проводилось расследование в связи с рядом предполагаемых случаев сексуального насилия; в итоге — в отличие от дела этой женщины — его признали виновным по двум пунктам обвинения, связанным с перевозкой лиц с целью занятия проституцией, и в октябре 2025 года приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы.

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Женщина рассказала, что не знала о подаче иска от ее имени, а когда выразила сомнения относительно своих утверждений, иск был отозван.

Ранее Джей-Зи уже говорил о том, как эти обвинения повлияли на его жизнь. Когда дело закрыли, он заявил: "Травму, которую пришлось пережить мне, моей жене, детям и близким, нельзя просто игнорировать". А в марте в интервью журналу GQ он сказал: "Я давно не испытывал такой злости — это была неконтролируемая ярость. Нельзя обвинять кого-то в таком, если не уверен в этом полностью".

Он также отметил, что отказался урегулировать иск во внесудебном порядке: "Я не могу пойти на мировое соглашение — это противоречит моей натуре... Я бы скорее умер".

Антонина Туманова

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