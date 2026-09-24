$44.860.0751.190.15
ukenru
Эксклюзив
12:41 • 4738 просмотра
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
10:29 • 17848 просмотра
ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам
09:57 • 19083 просмотра
Зеленский назвал саммит G20 в США "одной из лучших" возможностей для встречи с путиным
08:59 • 14264 просмотра
Удары рф унесли жизни 8 человек и ранили более 20, задело "Новую почту" - последствия по регионамPhotoVideo
08:00 • 21574 просмотра
Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО
Эксклюзив
24 сентября, 06:56 • 26730 просмотра
В родильном доме в Киеве во время взрывов родился мальчикPhotoVideo
24 сентября, 05:21 • 27019 просмотра
Четыре "Циркона" и три баллистические ракеты обезвредили над Украиной во время массированной атаки рф
23 сентября, 22:20 • 47341 просмотра
Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами
23 сентября, 18:22 • 55645 просмотра
Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский
23 сентября, 18:09 • 36874 просмотра
"Услышьте крик о помощи" — Сибига на полях ООН призвал мир спасти жителей Олешек от гуманитарной катастрофы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
77%
746мм
Популярные новости
Расхождение в 73,5 млн грн: сколько на самом деле НСЗУ выплатила клинике Odrex?24 сентября, 06:00 • 31943 просмотра
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto24 сентября, 06:25 • 29909 просмотра
"Генерал Мороз сменит сторону": Зеленский предупредил рф о "болезненной" зиме в случае российских атак на энергетику24 сентября, 06:40 • 5976 просмотра
Дорогие байки и сотни тысяч от частных клиник: что скрывают декларации ректора НМУ Кучина09:32 • 16817 просмотра
Имеет ли украинское оружие преимущество над западным и при чём здесь battle-proof?Photo10:30 • 12696 просмотра
публикации
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
12:41 • 4732 просмотра
рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутине", против трех стран Европы12:30 • 2838 просмотра
Имеет ли украинское оружие преимущество над западным и при чём здесь battle-proof?Photo10:30 • 12989 просмотра
Дорогие байки и сотни тысяч от частных клиник: что скрывают декларации ректора НМУ Кучина09:32 • 17112 просмотра
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto24 сентября, 06:25 • 30190 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 37998 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 45516 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 47150 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 54129 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 54330 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Старлинк
Forbes
Фокс Ньюс

Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга

Киев • УНН

 • 4738 просмотра

Минфин прорабатывает налогообложение лизинговых платежей нерезидентам за самолёты и вертолёты.

Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Фото: dpchas.com.ua

Министерство финансов Украины прорабатывает вопрос налогообложения лизинговой или арендной платы за предоставление в пользование воздушных судов нерезидентам. Об этом говорится в ответе Минфина на запрос УНН.

Почему возникла проблема с авиализингом?

Как ранее писал УНН, Бюро экономической безопасности с 2024 года начало трактовать операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины как пользование оборудованием. По версии следствия, украинские авиаперевозчики должны были уплачивать роялти за аренду самолетов и вертолетов. На основе такого подхода БЭБ открыло уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности в отношении МАУ, "Авиакомпании Константа", "Розы Ветров", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать еще одна авиакомпания – "Урга".

Уголовные дела были открыты несмотря на то, что почти все авиаперевозчики успешно прошли налоговые проверки, а замечания налоговиков, касавшиеся лизинга, были лишь к одной компании.

Представители авиационной отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода. 

Ранее в Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. При этом Налоговый кодекс Украины не предусматривает возможности налогообложения авиализинга как роялти. 

Поэтому подход Бюро к трактовке авиализинга без изменения налогового законодательства представители авиационной отрасли называют давлением, которое может уничтожить целую отрасль пассажирских и транспортных перевозок. По данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, 86% авиапарка украинских компаний взято в аренду.

Для урегулирования ситуации вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов. По результатам первого заседания было решено инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации по налогообложению лизинговых платежей в пользу нерезидентов.

Минфин уже прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга

В Минфине сообщили, что рабочая группа по этому вопросу еще не создана. Однако министерство начало проработку вопроса налогообложения операций по лизингу самолетов и вертолетов у нерезидентов.

В то же время Минфин прорабатывает вопрос, который касается не регулирования рынка лизинга в целом, а применения положений Налогового кодекса Украины и международных договоров Украины об избежании двойного налогообложения к доходам нерезидентов, полученным в виде лизинговой или арендной платы за предоставление в пользование воздушных судов 

- говорится в ответе на запрос.

Ведомство планирует подготовить обобщающую налоговую консультацию, которая станет унифицированным подходом к налогообложению соответствующих операций.

Проработку вопросов применения международных договоров Украины об избежании двойного налогообложения к доходам нерезидентов координирует, по данным Минфина, департамент международного налогообложения. Применение положений Налогового кодекса Украины по вопросу авиализинга координирует департамент налоговой политики.

БЭБ не может самостоятельно расширять понятия Налогового кодекса и устанавливать новые правила налогообложения — юрист18.09.26, 13:36 • 28470 просмотров

Лилия Подоляк

Экономикапубликации
Законы
Кабинет Министров Украины
Министерство финансов Украины
Украина