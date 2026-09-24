Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга

Министерство финансов Украины прорабатывает вопрос налогообложения лизинговой или арендной платы за предоставление в пользование воздушных судов нерезидентам. Об этом говорится в ответе Минфина на запрос УНН.

Как ранее писал УНН, Бюро экономической безопасности с 2024 года начало трактовать операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины как пользование оборудованием. По версии следствия, украинские авиаперевозчики должны были уплачивать роялти за аренду самолетов и вертолетов. На основе такого подхода БЭБ открыло уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности в отношении МАУ, "Авиакомпании Константа", "Розы Ветров", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать еще одна авиакомпания – "Урга".

Уголовные дела были открыты несмотря на то, что почти все авиаперевозчики успешно прошли налоговые проверки, а замечания налоговиков, касавшиеся лизинга, были лишь к одной компании.

Представители авиационной отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода.

Ранее в Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. При этом Налоговый кодекс Украины не предусматривает возможности налогообложения авиализинга как роялти.

Поэтому подход Бюро к трактовке авиализинга без изменения налогового законодательства представители авиационной отрасли называют давлением, которое может уничтожить целую отрасль пассажирских и транспортных перевозок. По данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, 86% авиапарка украинских компаний взято в аренду.

Для урегулирования ситуации вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов. По результатам первого заседания было решено инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации по налогообложению лизинговых платежей в пользу нерезидентов.

В Минфине сообщили, что рабочая группа по этому вопросу еще не создана. Однако министерство начало проработку вопроса налогообложения операций по лизингу самолетов и вертолетов у нерезидентов.

В то же время Минфин прорабатывает вопрос, который касается не регулирования рынка лизинга в целом, а применения положений Налогового кодекса Украины и международных договоров Украины об избежании двойного налогообложения к доходам нерезидентов, полученным в виде лизинговой или арендной платы за предоставление в пользование воздушных судов