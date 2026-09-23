"Услышьте крик о помощи" — Сибига на полях ООН призвал мир спасти жителей Олешек от гуманитарной катастрофы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мир оказать давление на россию, чтобы страна-агрессорка открыла гуманитарные коридоры и позволила спастись жителям Олешек в Херсонской области, которые прямо сейчас страдают от искусственного голода. Об этом глава профильного министерства заявил с трибуны во время выступления на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где состоялся Шестой саммит Международной Крымской платформы, передает УНН.

Если вы запомните только одно из этой встречи — запомните Олешки. Услышьте их крик о помощи. Требуйте от россии открыть гуманитарные коридоры - призвал мировое сообщество Сибига.

Какова ситуация в Олешках на данный момент

Олешки по состоянию на 23 сентября 2026 года остаются под российской оккупацией. Ситуация в городе сейчас критическая из-за дефицита продовольствия и медикаментов, проблем с коммунальной и медицинской инфраструктурой, а также отсутствия безопасного механизма эвакуации гражданского населения.

По данным украинских властей, в самих Олешках сейчас остаются около 2 тысяч человек. До полномасштабного вторжения население города составляло около 24 тысяч человек. Среди тех, кто до сих пор находится в городе, есть десятки несовершеннолетних.

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Одной из самых острых проблем остается продовольственное обеспечение. По данным Мониторинговой миссии ООН, подтвержденных системных поставок продуктов в Олешки не было с конца мая. Украинские чиновники и волонтеры также сообщают об остром дефиците еды, лекарств и других товаров первой необходимости. Сложной остается и ситуация с коммунальной инфраструктурой. В городе серьезные проблемы с электро- и газоснабжением, значительная часть инфраструктурных объектов повреждена или разрушена.

Возможности получить медицинскую помощь также крайне ограничены. По данным украинской стороны, в местной больнице в середине сентября оставались лишь несколько медицинских работников. Полноценная работа медучреждения затруднена из-за нехватки медикаментов, перебоев с электро- и водоснабжением.

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Отдельной проблемой остается эвакуация населения. По состоянию на 23 сентября организованный гуманитарный коридор из Олешек не функционирует. Украинская сторона ранее прорабатывала технические условия проведения эвакуации, однако российская сторона, по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, не подтвердила готовность провести гуманитарную операцию. По его словам, уже верифицированы сотни людей, нуждающихся в помощи с выездом с оккупированной территории. Самостоятельный выезд также связан с высоким риском. Дороги и прилегающие территории могут быть заминированы, а значительные разрушения затрудняют передвижение. Фиксировались случаи, когда люди пытались покинуть оккупированную территорию пешком.

О чем еще говорил министр иностранных дел Украины на Генассамблее ООН

Учитывая тематику мероприятия, прежде всего Сибига затронул вопрос Крыма, который россия аннексировала еще в 2014 году. Он подчеркнул, что оккупация и милитаризация полуострова представляют непосредственную угрозу безопасности Черноморского региона.

"россия использует оккупированный Крым как базу для атак на Украину, а его дальнейшая милитаризация представляет угрозу для всего Черноморского региона", — подчеркнул глава МИД Украины", — подчеркнул министр иностранных дел Украины.

После этого он перешел к полномасштабному вторжению вс рф в Украину, которое продолжается с февраля 2022 года.

"Это не украинская война. И даже не европейская. Это глобальная угроза. Предотвращение худшего сценария зависит от каждого в этом зале — и далеко за его пределами", — убеждал слушателей Сибига с трибуны.

Министр иностранных дел Украины четко выразил позицию официального Киева: война должна прекратиться, и сделать это необходимо безотлагательно. Прекращение огня, за которое проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности ООН, должно было стать первым шагом в этом направлении. Однако Россия, которая, по убеждению главы профильного министерства, до сих пор незаконно занимает место в организации как правопреемница СССР, заблокировала это предложение.

"Россия накладывает вето не только на прекращение огня. Россия накладывает вето на мир", — резюмировал Андрей Сибига.

Напомним

Более 50 государств — членов ООН, а также ЕС призвали Россию согласиться на прекращение огня и мирные переговоры с Украиной. Они также требуют возвращения гражданских лиц и пленных.