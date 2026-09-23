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Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь

Киев • УНН

 • 14350 просмотра

Минздрав объяснил, что скорую вызывают только при угрозе жизни. На критический вызов бригада должна прибыть за 10 минут, на экстренный — за 20.

Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что экстренная медицинская помощь выезжает исключительно в случаях угрозы жизни, а не для измерения давления или проведения капельниц. УНН рассказывает, в каких случаях стоит вызывать «скорую», и за какое время бригада должна прибыть к пациенту. 

Экстренная медицинская помощь у нас работала и работает во время воздушных тревог. Есть вопрос в том, как мы координируем свои действия с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям при выездах на места прилетов, чтобы избежать повторных выездов в те места, где уже есть жертвы и где уже работают над разбором завалов, чтобы не было жертв среди работников как экстренной медицинской помощи, так и ГСЧС. Сегодня уже отработаны все алгоритмы, когда у нас поступают одинаковые данные или работник экстренной медицинской помощи находится в помещении диспетчерской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отдельно мы в очередной раз обращаемся ко всем украинцам. Экстренная медицинская помощь потому и экстренная, что сам диспетчер решает, насколько важно отправить в этот конкретный момент бригаду экстренной медицинской помощи. Экстренная медицинская помощь — это точно не та помощь, которая должна приехать, поставить кому-то капельницу или измерить давление 

— сказал Ляшко в эфире телемарафона.

Он отметил, что в таких случаях необходима консультация семейного врача, а «экстренная медицинская помощь приезжает в экстренных случаях, когда существует угроза жизни». 

В каких случаях стоит ожидать бригаду «скорой»

С начала полномасштабного вторжения система медицины катастроф работает с повышенной нагрузкой. Однако, как и раньше, бригады «скорой»  выезжают спасать жизнь пациента при неотложных состояниях, и в таких случаях многое зависит от оперативности оказания помощи. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения №583 бригада «скорой» выезжает по решению диспетчера оперативно-диспетчерской службы в случаях получения информации о следующих жалобах/симптомах пациента:

  • обмороке или нарушениях сознания;
    • судорогах;
      • внезапном нарушении дыхания, отсутствии дыхания, неэффективности дыхания;
        • внезапной боли в грудной клетке;
          • внезапной головной боли, сопровождающейся головокружением и/или тошнотой;
            • внезапном нарушении зрения;
              • нарушении речи, слабости в конечностях, возникших внезапно;
                • гипо- и гипергликемической коме;
                  • острой боли в брюшной полости и/или поясничном отделе;
                    • значительном наружном кровотечении, рвоте с кровью, кровохарканье;
                      • признаках внутреннего кровотечения (резком падении артериального давления, учащении пульса, резкой общей слабости и бледности кожи и т. п.);
                        • нарушении течения беременности (преждевременные роды, кровотечение и другое);
                          • анафилактической реакции, вызванной различными факторами;
                            • укусах змей и пауков;
                              • травмах, угрожающих жизни;
                                • несчастных случаях любого характера;
                                  • тепловом ударе и переохлаждении, угрожающих жизни;
                                    • асфиксии всех видов (утоплении, попадании инородных тел в дыхательные пути, удушении);
                                      • чрезвычайных ситуациях любого характера;
                                        • острых психических расстройствах (с поведением, опасным для жизни пациента и/или находящихся рядом людей);
                                          • других состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека;
                                            • по запросу руководителя бригады для усиления дополнительным количеством бригад.

                                              Например, высокая температура сама по себе не является основанием для вызова «скорой».

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                                              Что должны указать пациенты при вызове 

                                              Лица, осуществляющие вызов, должны:

                                              • ответить на все вопросы диспетчера, принимающего вызов;
                                                • назвать точный адрес вызова (район, населенный пункт, улицу, номер дома, при наличии — номер квартиры, этаж, номер подъезда и код на двери). Если название улицы или номер дома неизвестны, необходимо уточнить пути подъезда к месту вызова и его общеизвестные ориентиры;
                                                  • назвать фамилию, имя, пол, возраст пациента; если паспортные данные неизвестны, необходимо указать его пол и приблизительный возраст;
                                                    • описать жалобы и симптомы пациента;
                                                      • сообщить, кто и с какого номера телефона вызывает бригаду;
                                                        • по возможности обеспечить бригаде беспрепятственный доступ к пациенту и необходимые условия для оказания медицинской помощи;
                                                          • по возможности изолировать животных, которые могут осложнить оказание медицинской помощи пациенту, а также причинить вред здоровью и имуществу членов Бригады;
                                                            • сообщить о возможных угрозах для жизни и здоровья Бригады;
                                                              • содействовать транспортировке пациента в специализированный санитарный транспорт бригады;
                                                                • в случае транспортировки пациента в учреждение здравоохранения желательно иметь документ, удостоверяющий его личность.

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                                                                  В каких случаях бригада не выезжает 

                                                                  Бригада не выезжает:

                                                                  • к пациентам для выполнения плановых назначений врача по оказанию первичной медицинской помощи, а также для выполнения инъекций, инфузионной терапии, перевязок, плановой замены катетеров, зондов, других плановых назначений и манипуляций;
                                                                    • к пациентам, которые находятся под наблюдением врача по оказанию первичной медицинской помощи по поводу обострения хронических заболеваний и состояние которых не требует оказания экстренной медицинской помощи;
                                                                      • к пациентам для оказания стоматологической помощи;
                                                                        • для удаления клещей;
                                                                          • для выдачи листков нетрудоспособности, выписывания рецептов и заполнения любых справок, в том числе о состоянии здоровья, а также для предоставления судебно-медицинских заключений;
                                                                            • для транспортировки трупов в патологоанатомические отделения и бюро судебно-медицинской экспертизы.

                                                                              Отметим, что в случае агрессивного поведения пациента или его близких, в частности тех, кто находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, острого психического расстройства и представляет угрозу для жизни бригады, оказание медицинской помощи и транспортировка пациента осуществляются в сопровождении полицейских. 

                                                                              Скандал из-за смерти раненого военного и ряд нарушений: в Киеве уволят директора больницы скорой медпомощи Дороша17.06.26, 21:12 • 7291 просмотр

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                                                                              В соответствии с постановлением правительства №1271 существует 4 состояния пациента: 

                                                                              • критические — сопровождаются отсутствием или неэффективным дыханием, признаками массивного кровотечения или кровопотери; 
                                                                                • экстренные — сопровождаются нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, признаками острого мозгового инсульта, расстройствами дыхания;
                                                                                  • неэкстренные — пациент нуждается в оценке состояния здоровья, однако его состояние не является неотложным, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению его состояния;
                                                                                    • непрофильные — состояние пациента не является неотложным и не требует оказания медицинской помощи на месте. 

                                                                                      На критический вызов бригады должны прибыть за 10 минут, на экстренный — за 20. На неэкстренные или непрофильные вызовы медики не выезжают. В то же время в случае неэкстренных обращений к пациенту могут направить медиков, но только при условии, что есть свободные бригады и отсутствует доступ к получению первичной медицинской помощи у семейного врача. Что касается непрофильного обращения, то пациента могут проконсультировать по телефону. 

                                                                                      Лубинец выявил проблемы в работе больницы скорой помощи Киева19.06.26, 15:33 • 6699 просмотров

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                                                                                      ОбществоЗдоровьепубликации
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