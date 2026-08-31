Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатно

Для детей, родившихся преждевременно, а также детей с врождёнными заболеваниями государство предусмотрело возможность получить бесплатную реабилитацию в соответствии с индивидуальными потребностями, пишет УНН.

Реабилитация для маленьких пациентов оплачивается государством по программе медицинских гарантий. Реабилитационная помощь может предоставляться амбулаторно, стационарно и/или по месту пребывания ребёнка. Получать услуги можно независимо от места регистрации или проживания ребёнка, объясняют в Национальной службе здоровья.

По данным НСЗУ, в 2026 году по пакету «Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трёх лет жизни» медицинскую помощь получили 13,39 тыс. пациентов по всей Украине.

Что предусматривает пакет реабилитации для младенцев

Помощь начинается с первичного осмотра и консультаций специалистов мультидисциплинарной реабилитационной команды. Как объясняют в НСЗУ, проводится комплексное функциональное обследование с применением международных стандартизированных шкал, тестов и опросников, оценивается развитие ребёнка, а при необходимости проводится скрининг на выявление признаков расстройств аутистического спектра.

По результатам оценки формируется индивидуальный реабилитационный план с определением целей для ребёнка и семьи. В дальнейшем команда регулярно оценивает прогресс и в соответствии с изменениями функционального состояния ребёнка корректирует план и определяет дальнейший реабилитационный маршрут.

В рамках пакета предусмотрены необходимые лабораторные и инструментальные обследования в соответствии с медицинскими потребностями и отраслевыми стандартами. Также ребёнок может получить консультации врачей других специальностей в соответствии с его состоянием и диагнозом, оценку боли и своевременное обезболивание при наличии показаний, оценку нутритивного статуса и его коррекцию в случае нарушений.

Реабилитация включает и поддержку родителей

Услуги предоставляют специалисты мультидисциплинарной реабилитационной команды. В зависимости от потребностей ребёнка к оказанию помощи могут привлекаться врачи физической и реабилитационной медицины, педиатры, детские неврологи, физические терапевты, эрготерапевты, психологи, терапевты речи и языка, медицинские сёстры и другие специалисты.

Важной частью помощи является работа с семьёй. Родителям предоставляют информацию об особенностях ухода за ребёнком, его развитии, предотвращении возможных осложнений и выполнении рекомендаций реабилитационной команды. Также предусмотрено психологическое сопровождение родителей.

При необходимости специалисты подбирают и настраивают вспомогательные средства реабилитации и обучают семью пользоваться ими в естественной для ребёнка среде. Если ребёнку необходима специализированная медицинская помощь в другом учреждении, команда организует соответствующее направление.

Как получить помощь

Основанием для получения услуг по этому пакету является направление врача первичной медицинской помощи, выбранного по декларации, направление лечащего врача или перевод из другого учреждения здравоохранения.

Услуги по пакету являются бесплатными для пациента при условии их получения в учреждении, у которого есть соответствующий договор с НСЗУ.

Например, как писал УНН, такие услуги предоставляются в Перинатальном центре Киева. В этом учреждении с 2020 года действуют специализированные пространства раннего вмешательства, где малыши получают квалифицированную помощь с первых дней жизни. Там также осуществляется катамнестическое наблюдение и проводится медицинская реабилитация младенцев. Как сообщили УНН в Перинатальном центре, только за прошлый год индивидуальные программы реабилитации успешно прошли 279 младенцев.