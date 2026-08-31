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Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовно

Київ • УНН

 • 9248 перегляди

Передчасно народжені та хворі немовлята можуть безкоштовно отримати реабілітацію за програмою медичних гарантій. Послуги доступні до трьох років за направленням.

Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовно

Для дітей, народжених передчасно, а також дітей, які мають вроджені захворювання, держава передбачила можливість отримати безкоштовну реабілітацію, відповідно до індивідуальних потреб, пише УНН

Реабілітація для маленьких пацієнтів оплачується державою за програмою медичних гарантій. Реабілітаційна допомога може надаватися амбулаторно, стаціонарно та/або за місцем перебування дитини. Отримувати послуги можна незалежно від місця реєстрації або проживання дитини, пояснюють в Національній службі здоровʼя. 

За даними НСЗУ, у 2026 році за пакетом "Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя" медичну допомогу отримали 13,39 тис. пацієнтів по всій Україні.

Що передбачає пакет реабілітації для немовлят

Допомога розпочинається з первинного огляду та консультацій фахівців мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Як пояснюють в НСЗУ, проводиться комплексне функціональне обстеження із застосуванням міжнародних стандартизованих шкал, тестів та опитувальників, оцінюється розвиток дитини, а за потреби проводиться скринінг на виявлення ознак розладів аутистичного спектра. 

За результатами оцінювання формується індивідуальний реабілітаційний план із визначенням цілей для дитини та родини. Надалі команда регулярно оцінює прогрес і, відповідно до змін функціонального стану дитини, коригує план та визначає подальший реабілітаційний маршрут. 

У межах пакета передбачені необхідні лабораторні та інструментальні обстеження, відповідно до медичних потреб і галузевих стандартів. Також дитина може отримати консультації лікарів інших спеціальностей, відповідно до її стану та діагнозу, оцінювання болю та своєчасне знеболення за наявності показань, оцінювання нутритивного статусу та його корекцію у разі порушень. 

Реабілітація включає і підтримку батьків 

Послуги надають фахівці мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Залежно від потреб дитини до допомоги можуть бути залучені лікарі з фізичної та реабілітаційної медицини, педіатри, дитячі неврологи, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, терапевти мови та мовлення, медичні сестри та інші фахівці. 

Важливою частиною допомоги є робота з родиною. Батькам надають інформацію про особливості догляду за дитиною, її розвиток, запобігання можливим ускладненням та виконання рекомендацій реабілітаційної команди. Передбачений також психологічний супровід батьків. 

За потреби фахівці підбирають і налаштовують допоміжні засоби реабілітації та навчають родину користуватися ними у природному для дитини середовищі. Якщо дитині необхідна спеціалізована медична допомога в іншому закладі, команда організовує відповідне направлення. 

Як отримати допомогу

Підставою для отримання послуг за цим пакетом є направлення лікаря первинної медичної допомоги, якого обрано за декларацією, направлення лікуючого лікаря або переведення з іншого закладу охорони здоров’я. 

Послуги за пакетом є безоплатними для пацієнта за умови отримання їх у закладі, який має відповідний договір з НСЗУ. 

Наприклад, як писав УНН, такі послуги надаються у Перинатальному центрі Києва. У цьому закладі з 2020 року діють спеціалізовані простори раннього втручання, де малюки отримують кваліфіковану допомогу з перших днів життя. Надається там і катамнестичне спостереження та проводиться медична реабілітація немовлят. Як повідомили УНН у Перинатальному центрі, лише за минулий рік індивідуальні програми реабілітації успішно пройшли 279 немовлят. 

Для чого потрібне катамнестичне спостереження розповіли в Асоціації батьків передчасно народжених дітей 21.07.26, 13:07 • 21060 переглядiв

Лілія Подоляк

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