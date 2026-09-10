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Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатації

Київ • УНН

 • 2352 перегляди

У компанії “МС АВІА-ГРЕЙД” розповіли, які документи та випробування необхідні для допуску дрона.

Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатації

В умовах повномасштабної війни в Україні стрімко розвивається виробництво безпілотників. Потреби фронту у дронах постійно зростають і виробники змушені швидко створювати нові літальні апарати. Однак розробити безпілотник і поставити його в серійне виробництво - не одне й те саме. Щоб БПЛА могли повноцінно використовуватися та постачатися на фронт, вони мають пройти необхідні процедури перевірки, випробування і сертифікацію. УНН поспілкувався з директором авіаційної компанії "МС АВІА-ГРЕЙД" Дмитром Пархісенком про те, як саме відбувається процес сертифікації дронів та з якими труднощами стикаються виробники.

Деталі

Для безпілотника, щоб виконувати бойові завдання на фронті недостатньо просто добре літати і тримати звʼязок. Щоб стати повноцінним авіаційним виробом і потрапити до експлуатації, його характеристики мають бути підтверджені документально.

За словами директора компанії "МС АВІА-ГРЕЙД", сертифікація та кодифікація безпілотних систем в Україні передбачають офіційну перевірку і підтвердження того, що апарат відповідає технічним регламентам, стандартам безпеки та вимогам державних замовників.

Така перевірка необхідна для легального постачання техніки Силам оборони, участі у відкритих тендерах, а також для гарантування надійності та безпеки під час експлуатації

- наголосив Дмитро Пархісенко.

На практиці процес сертифікації охоплює кілька важливих етапів. Спочатку виробник подає заяву з детальним технічним описом, експертизу конструкторської та експлуатаційної документації, а також практичні льотні випробування. Далі перевіряється стабільність конструкції, надійність каналів зв'язку і навігації, стійкість до перешкод, а також відповідність програмного забезпечення стандартам безпеки.

Ця процедура є досить ресурсомісткою та технічно деталізованою, а її тривалість залежить від класу та призначення апарата. За останні роки державні підходи суттєво еволюціонували: з одного боку, процедури допуску до експлуатації намагалися максимально пришвидшити через потреби часу, з іншого - зросли вимоги до стандартизації, якості комплектування та впровадження військових стандартів (зокрема до зразків НАТО)

- пояснює директор “МС АВІА-ГРЕЙД”.

Для виробників це означає необхідність працювати відразу у двох площинах - з одного боку швидко розвивати свої технології, а з іншого - відповідати вимогам і стандартам.

За словами директора "МС АВІА-ГРЕЙД", серед найчастіших бар'єрів у сертифікації БПЛА виділяють бюрократичні затримки на етапах погоджень, складнощі з адаптацією внутрішньої документації під суворі військові стандарти, обмеженість безпечних локацій для проведення льотних випробувань, а також питання захисту інтелектуальної власності під час проходження державних експертиз.

Водночас для компаній, які мають досвід роботи з авіацією, значна частина цих вимог не є чимось новим.

"МС АВІА-ГРЕЙД" працює з авіаційною технікою понад 15 років та має команду інженерів та авіаційних фахівців з досвідом у регуляторних і сертифікаційних процесах. Серед іншого, компанія спеціалізується на ремонті, технічному обслуговуванні і модернізації літаків і вертольотів, має своє конструкторське бюро та працює на міжнародному ринку.

Багаторічна практика "МС АВІА-ГРЕЙД" у сфері ремонту, технічного обслуговування та доопрацювання пілотованих літаків і вертольотів формує фундаментальну інженерну базу. Робота за суворими авіаційними регламентами привчає до безкомпромісного контролю якості, що є критично важливим і для безпілотної авіації

 - наголосив Дмитро Пархісенко.

Паралельно компанія розвиває напрям безпілотних систем. У структурі є окремий підрозділ БПЛА, який займається власними і спільними з партнерами безпілотними продуктами, розробкою технічної документації, стандартизацією і сертифікацією, а також супроводом введення в експлуатацію для розробників дронів.

Діяльність компанії у сфері безпілотних систем спирається на глибоку науково-технічну експертизу, інженерні розробки та проведення профільних випробувань. Ключовими компетенціями тут є розуміння аеродинаміки, проєктування авіаційних систем, здатність інтегрувати складні технічні рішення та готувати проєктну документацію відповідно до міжнародних і вітчизняних вимог

- зазначив директор “МС АВІА-ГРЕЙД”.

Конкретні проєкти, над якими сьогодні працюють фахівці компанії, у "МС АВІА-ГРЕЙД" не розкривають з міркувань безпеки. Однак підхід до роботи з безпілотними літальними апаратами тут багато в чому продовжує "авіаційну школу" компанії.

Напрямок безпілотної авіації демонструє стрімке зростання, оскільки технології вимагають постійного вдосконалення та масштабування. "МС АВІА-ГРЕЙД" має сильні позиції завдяки синергії класичної авіаційної школи, наявності власної конструкторської та виробничої бази й можливості адаптувати передові інженерні практики до сучасних викликів

- наголосив Дмитро Пархісенко.

"МС АВІА-ГРЕЙД" за багаторічний досвід роботи з авіаційною технікою сформувала компетенції, що охоплюють ремонт, модернізацію та сертифікаційний супровід авіаційних систем. Сьогодні ці компетенції компанія також застосовує в напрямі безпілотної авіації, зокрема працює з розробкою технічної документації та введенням в експлуатацію БПЛА.

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Євген Царенко

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