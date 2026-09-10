Через дефіцит росія попросила В'єтнам надати їй літаки разом з екіпажами

росія звернулася до В'єтнаму з пропозицією передати російським авіакомпаніям літаки місцевих перевізників у "мокрий" лізинг – разом з екіпажами та технічним обслуговуванням. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на "Интерфакс" та міністра транспорту рф андрія нікітіна, пише УНН.

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За словами нікітіна, російська сторона вже направила В'єтнаму відповідні пропозиції, які наразі розглядаються. У москві пояснюють такий крок зростанням пасажиропотоку між країнами: кількість авіаперельотів, за твердженням міністра, за рік збільшилася майже в 3 рази.

"Мокрий" лізинг передбачає оренду літака разом з екіпажем, технічним обслуговуванням та іншими необхідними послугами.

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Після запровадження міжнародних санкцій російські авіакомпанії втратили легальний доступ до нових Boeing та Airbus, а також значної частини запчастин і сервісного обслуговування. Ці літаки становлять близько 2/3 російського парку цивільної авіації та забезпечують близько 90% пасажирських перевезень.

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Раніше москва намагалася домовитися про "мокрий" лізинг із країнами Центральної Азії, Катаром, Кувейтом та Ефіопією. Влітку 2025 року Ефіопія відмовила росії, серед іншого через ризик вторинних санкцій США. Про укладення аналогічних угод з іншими країнами поки не повідомлялося.

Проблеми з технічним станом авіапарку тим часом посилюються. За даними "Коммерсанта", влітку в 11 найбільших російських авіакомпаній не виконували рейси 130 із 673 літаків – майже 20% парку.

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