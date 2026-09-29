Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми

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29 вересня відзначають Всесвітній день серця. Цьогоріч міжнародна кампанія закликає розпізнавати ознаки серцево-судинних захворювань і вчасно звертатися по допомогу.

Про історію ініціативи, профілактику та симптоми, які потребують уваги, розповідає УНН.

Всесвітній день серця: історія та мета міжнародної ініціативи

Всесвітня федерація серця започаткувала цю ініціативу у партнерстві з Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 2000 році. Її мета — пояснювати, як запобігати хворобам серця і судин, та сприяти доступності обстежень і лікування.

Наразі серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смерті у світі. Водночас на чимало чинників ризику можна вплинути: відмовитися від тютюну, більше рухатися, контролювати артеріальний тиск. Профілактика важлива навіть за доброго самопочуття, адже підвищений тиск нерідко не має помітних симптомів.

Всесвітній день серця 2026: головна тема та заходи

У 2026 році триває кампанія Don’t Miss a Beat — "Не пропусти удар". Її головний акцент — прояви захворювань, які залишаються непоміченими або які люди ігнорують. Організатори закликають розпізнавати тривожні сигнали, дбати про серце та вимагати системних рішень для охорони здоров’я.

До кампанії можна долучитися через онлайн-вікторину Are You Heart Smart?, присвячену міфам, симптомам і чинникам ризику. Челендж Keep the Beat пропонує протягом вересня більше рухатися та ділитися результатами. Також федерація просуває відкритий лист із закликом до урядів запроваджувати національні плани боротьби із серцево-судинними захворюваннями.

Як знизити ризик серцево-судинних захворювань

Основні кроки — не курити, уникати пасивного куріння, дотримуватися збалансованого харчування та регулярно рухатися. У раціоні варто збільшити частку овочів, фруктів, бобових і цільнозернових продуктів, обмежити солодощі та продукти з надлишком насичених жирів. Крім того, ВООЗ рекомендує дорослим споживати менш як 5 грамів солі на добу. Це загальна кількість, зокрема сіль у хлібі, сирі, ковбасах, соусах і готових стравах.

Орієнтир фізичної активності для дорослих — 150–300 хвилин помірного навантаження на тиждень, наприклад швидкої ходьби. Починати можна з коротких прогулянок, поступово збільшуючи їхню тривалість. За наявності хронічних захворювань навантаження варто узгодити з лікарем.

Важливо знати свій артеріальний тиск, а з сімейним лікарем обговорити перевірку холестерину та глюкози крові. Якщо лікування вже призначене, самовільно скасовувати препарати не слід.

Які симптоми проблем із серцем не варто ігнорувати

Задишка під час звичного навантаження, незвична втома, набряки ніг, повторювані перебої серцебиття або запаморочення потребують медичної оцінки. Вони можуть мати різні причини, тому встановлювати діагноз самостійно небезпечно. Раптовий біль, тиск чи стискання у грудях, особливо з поширенням у руку, спину, шию або щелепу теж можуть бути ознаками інфаркту. Серед інших проявів — холодний піт, нудота, різка слабкість і утруднене дихання. Інфаркт не завжди супроводжується вираженим болем у грудях.

Раптова асиметрія обличчя, слабкість руки та порушення мовлення можуть свідчити про інсульт і також потребують негайного виклику екстреної допомоги.

За підозри на інфаркт потрібно негайно телефонувати 103 або 112. Не слід чекати, доки "саме мине", чи самостійно їхати за кермом до лікарні. До приїзду медиків потрібно припинити навантаження та виконувати вказівки диспетчера. Ліки без його рекомендації приймати не варто.

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Раніше УНН писав, як аномальна спека впливає на серце і судини.