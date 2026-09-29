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Ту-95
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NASAMS
The Guardian

У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літак

Київ • УНН

 • 2482 перегляди

Ту-95 зазнав аварії під час навчального польоту в Амурській області: шестеро членів екіпажу загинули. Росія має 47 таких літаків, 38 боєздатних.

У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літак
Фото ілюстративне

У росії під час планового тренувального польоту зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-95 - саме з таких бортів окупанти запускають крилаті ракети по українських містах, зокрема під час удару по дитячій лікарні "Охматдит". УНН розповідає, що це за літак, скільки таких машин залишилося в окупантів та чому ця втрата є болючим ударом для російської стратегічної авіації.

Деталі

У вівторок у мережі з’явилася інформація про те, що у амурській області рф впав військовий літак. Спочатку повідомлялося про падіння літака Ту-95, або Іл-76. Згодом додалася версія про падіння літака Ту-154. 

Як стверджується, катастрофа сталася в районі села Красноярове. Усього на борту перебували семеро людей. Шестеро членів екіпажу загинули, одну людину госпіталізували з пораненнями. Пожежні служби займаються гасінням вогню. Літак належить авіагрупі "Українка. 

Зазначається, що попередньою причиною аварії військового борту став вибух палива в літаку.

Проте, згодом почали з’являтися фото та відео палаючого літака, який вказує, що впав саме Ту-95. 

Ту-154

Як можна помітити, Ту-154 має три двигуни, два з яких розташовані в хвостовій частині фюзеляжу в мотогондолах, третій - у хвостовій частині фюзеляжу, з повітрозабірником у вилці з S-подібним каналом. 

На опублікованих у мережі фото та відео не видно двигунів, які б могли вказувати на літак Ту-154.

На відео можна побачити характерне розташування крил на задній частині літака, а також кабіну стрілка у задній частині судна. 

Згодом у міноборони рф уточнили, що літак Ту-95 впав в Амурській області у безлюдній місцевості під час виконання навчально-тренувального польоту. 

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Що відомо про літак Ту-95 

Ту-95 - це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, створений у СРСР на початку 1950-х років як відповідь на американські міжконтинентальні літаки. 

Машина, відома в НАТО як "Bear" (Ведмідь). Чому ведмідь? Бо літак має чотири турбогвинтові двигуни НК-12 з співвісними гвинтами дозволяють йому долати понад 13 тисяч кілометрів без посадки і нести крилаті ракети великої дальності, і саме через те, що двигуни видають звуки схожі на рев ведмедя, в Альянсі так назвали літак. 

Окрім того, Ту-95 найгучніший серійний літак у світі. Його виявляли американські гідроакустичні системи на відстані сотень кілометрів. 

Перші серійні Ту-95 і Ту-95М несли бомби. Потім з’явилися спеціалізовані версії. Ту-95К став носієм надзвукової ракети Х-20. Ту-95РЦ виконував роль морського розвідника і цілевказівника. Найважливішою для сучасності стала модифікація Ту-95МС, прийнята на озброєння на початку 1980-х.

Ту-95МС отримав барабанну пускову установку всередині фюзеляжу на шість ракет Х-55 (пізніше Х-555). Під крилами можна розмістити додаткові пілони. Модернізовані Ту-95МСМ несуть сучасніші Х-101 і Х-102 - ракети з малопомітним корпусом і дальністю понад 2500–3000 кілометрів. Загальна кількість ракет на одному борту може сягати 14–18 одиниць залежно від конфігурації.

Саме ракетою Х-101 росія вдарила по "Охматдиту" у столиці.

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Виробництво літаків завершилося в 1992 році. За весь час випущено понад 500 машин різних варіантів. Після розпаду СРСР частина літаків опинилася в Україні, яку згодом, на жаль, почала передавати росії, і наразі у нашій країні збереглися лише музейні експонати, зокрема один з таких експонатів стоїть у Музеї важкої бомбардувальної авіації у Полтаві. 

У 1999 році 8 літаків Ту-160 та 3 літаки Ту-95МС Україна обміняла за борг росії за газ. Потім було знищено ще 9 літаків Ту-160 та 21 літак Ту-95МС, ще по одному зразку літаків зазначеного типу залишилось у музеї дальньої авіації у Полтаві. 

Також Україна мала 58 літаків Ту-22М. З 2002 по 2006 рік було утилізовано 55 таких літаків - 16 Ту-22М2 і 36 Ту-22М3. Також було утилізовано 423 авіаційних крилатих ракет Х-22. 

Ще варто зазначити, що журналісти "Схем" встановили, що кремль обстрілює українців ракетами, які офіційний Київ передав 23 роки тому росії. 

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Зазначимо, відновити втрачений парк росії буде вкрай складно. На відміну від США, які мають резервні B-52 та спеціальні майданчики для зберігання старих літаків, москва не має подібного запасу Ту-95. До того ж виробництво цих машин припинили понад три десятиліття тому.

Саме тому знищення кожного такого літака має значення не лише з погляду бойового застосування, а й через неможливість швидко компенсувати втрати.

Скільки росія має літаків Ту-95 та скільки втратила

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони, станом на кінець серпня у складі ПКС ЗС рф перебуває 47 Ту-95, з яких боєздатними є 38 Ту-95. 

З початку повномасштабного вторгнення, росія могла втратити від 10 до 15 літаків Ту-95 різних модифікацій. З грудня 2022 року аеропорт Енгельс-2 став регулярною ціллю для українських безпілотників. Перші удари 5 і 26 грудня 2022-го пошкодили Ту-95МС і призвели до загибелі техніків. 

У 2025 році внаслідок спецоперації СБУ "Павутина", росія втратила до 8 літаків на аеродромі Бєлая Іркутської області.  

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Павло Башинський

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