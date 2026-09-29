Бомбардувальник Ту-95 "упав" під час тренувального польоту, вижив лише один член екіпажу - міноборони рф
Київ • УНН
Ту-95 упав в Амурській області під час навчального польоту без боєкомплекту. Шестеро членів екіпажу загинули, один травмований.
У міноборони рф уточнили, що літак Ту-95 впав в Амурській області у безлюдній місцевості під час виконання навчально-тренувального польоту, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Шестеро членів екіпажу загинули, один отримав травми – його госпіталізували.
Літак виконував політ без боєкомплекту.
Для встановлення всіх обставин події на місце катастрофи вилетіла комісія вкс росії.
Додамо
Раніше росЗМІ повідомляли, що у рф розбився військовий літак Ту-154, відомо про щонайменше 6 загиблих.