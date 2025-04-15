Роберт Фіцо

Фіцо відреагував на слова Зеленського про "Братиславу - не москву"

Прем'єр Словаччини розкритикував коментар Зеленського щодо протестів у Братиславі як втручання у внутрішні справи. Президент України раніше написав "Братислава - не Москва, Словаччина - це Європа".