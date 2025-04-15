Прем'єр Словаччини Фіцо не засудив атаку рф по Сумах, що забрала життя понад 30 людей, включно з дітьми. Він заявив про брак інформації, попри засудження теракту іншими лідерами.
Євросоюз закликав країни-кандидати на вступ до ЄС утриматися від участі в заходах 9 травня в росії. Підтримка України залишається ключовим пріоритетом Євросоюзу.
Прем'єр Словаччини звинуватив послів ЄС у відмові вшанувати 80-річчя визволення Братислави через присутність посла рф. Він назвав їхню поведінку недипломатичною.
Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо розповів про розмову з фон дер Ляєн, де вона висловила невдоволення його переговорами з Трампом. Згодом Фіцо назвав це іронією, натякаючи на можливі торгові заходи США проти ЄС.
Євросоюз розглядає можливість використання українських підземних газосховищ для вирішення суперечки між Україною та Словаччиною через втрату доходів від транзиту газу. Україна імпортуватиме газ з Греції та Туреччини.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може ветувати нові санкції ЄС проти росії, якщо вони завадять мирним переговорам. Він також припустив можливість скасування чинних санкцій.
Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.
Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.
Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо підтримує мирні плани щодо припинення вогню в Україні. Він заявив, що виступає проти війни та за багатовекторну політику.
Прем'єр Словаччини Фіцо заявив про можливість блокування військової та фінансової допомоги Україні, якщо не відновиться транзит газу в Європу. Він також пропонує негайне припинення вогню та початок мирних переговорів.
Угорщина відхилила проект документа ЄС щодо гарантій безпеки та військової допомоги Україні. Словаччина також відмовилася від фінансової та військової підтримки Києва.
Голова SNS Андрей Данко заявив, що Україна має повернути Словаччині 3,5 млрд євро раніше наданої допомоги. Він пов'язав це з можливою угодою між США та Україною щодо корисних копалин.
Глава МЗС Угорщини назвав "чудовою новиною" переговори між США та росією в Ер-Ріяді. Він також заявив, що добре, що ЄС не запросили, бо "прихильники війни" не мають бути на мирних переговорах.
Президентка Єврокомісії заявила про подальшу підтримку України та необхідність зміцнення оборони ЄС. На зустрічі в Парижі європейські лідери підтвердили прагнення до миру на основі суверенітету України.
Прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європа хоче миру на основі міжнародного порядку. На саміті в Парижі обговорюватимуть війну в Україні та архітектуру європейської безпеки.
Прем'єр Словаччини та глава МЗС Угорщини розкритикували паризьку зустріч щодо розміщення військ в Україні. Обидва політики підтримують позицію проти військової допомоги Києву та вступу України до НАТО.
Роберт Фіцо звернувся до Ілона Маска з проханням надати інформацію про фінансування USAID словацьких організацій та ЗМІ. Прем'єр вважає, що кошти використовувались у політичних цілях та пропонує особисту зустріч з Маском.
Головне управління розвідки заявило про відсутність "Грузинського національного легіону" у своїй структурі. ГУР відкинуло звинувачення Роберта Фіцо щодо організації протестів у Словаччині.
Через технічний збій у системі керування повітряним рухом Бельгії літак Роберта Фіцо повернувся до Братислави. Зустріч з представниками Єврокомісії щодо газового транзиту та інших питань було скасовано.
Поліція Словаччини готується депортувати громадянина України 1966 року народження через звинувачення в загрозі нацбезпеці. МЗС України контролює ситуацію та надає консульську допомогу затриманому.
Україна висловила протест послу Словаччини через заяви прем'єра Фіцо про втручання у внутрішні справи. МЗС закликало Братиславу припинити ретрансляцію кремлівської риторики та повернутися до конструктивного діалогу.
МЗС Румунії підтвердило непохитну підтримку територіальної цілісності України у відповідь на заяви кандидата в президенти. Відомство наголосило, що позиція країни базується на міжнародному праві та національних інтересах.
МЗС Словаччини висловило протест послу України через заяви щодо внутрішніх справ країни. Конфлікт виник після критики Зеленським позиції прем'єра Фіцо щодо російського газу.
МЗС України відреагувало на чергові заяви Роберта Фіцо. Міністерство вважає, що словацький прем'єр став жертвою російської пропаганди через провали у внутрішній політиці.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати допомогу ЄС Україні, якщо не відновиться транзит російського газу. Він назвав президента Зеленського "ворогом" та звинуватив у створенні проблем для Словаччини.
Прем'єр Словаччини розкритикував коментар Зеленського щодо протестів у Братиславі як втручання у внутрішні справи. Президент України раніше написав "Братислава - не Москва, Словаччина - це Європа".
У Словаччині масові антиурядові протести охопили понад 20 міст, найбільша акція у Братиславі зібрала 40 тисяч людей. Протестувальники виступають проти проросійської політики прем'єра Фіцо та за євроінтеграцію.
Словацький прем'єр заявив про масштабну кібератаку на національну страхову компанію, звинувативши Україну та опозицію. За даними ЗМІ, йдеться про фішинг-атаку, а МЗС України відкидає звинувачення.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає санкції проти Росії, доки Україна не відновить газовий транзит. Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року.
Речник МЗС України назвав заяви словацького прем'єра Фіцо про групу експертів, причетних до протестів, "стандартною казкою". Міністерство підтвердило, що обговорювалася можлива зустріч Фіцо та Зеленського в Давосі.