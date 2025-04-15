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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23466 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 147833 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131916 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194915 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77253 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Роберт Фіцо

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Фіцо ухилився від засудження удару рф по Сумах

Прем'єр Словаччини Фіцо не засудив атаку рф по Сумах, що забрала життя понад 30 людей, включно з дітьми. Він заявив про брак інформації, попри засудження теракту іншими лідерами.

Війна • 14 квітня, 20:18 • 3588 перегляди

ЄС закликав країни-кандидати не брати участі у заходах 9 травня в росії - глава МЗС Латвії

Євросоюз закликав країни-кандидати на вступ до ЄС утриматися від участі в заходах 9 травня в росії. Підтримка України залишається ключовим пріоритетом Євросоюзу.

Політика • 14 квітня, 11:25 • 6810 перегляди

Фіцо порівняв дипломатів ЄС з дітьми через їх відсутність на заході до дня визволення Братислави

Прем'єр Словаччини звинуватив послів ЄС у відмові вшанувати 80-річчя визволення Братислави через присутність посла рф. Він назвав їхню поведінку недипломатичною.

Політика • 5 квітня, 11:06 • 15662 перегляди

Фіцо зізнався, що фон дер Ляйєн його "жахливо насварила" через переговори з Трампом: у соцмережі він уточнив ситуацію

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо розповів про розмову з фон дер Ляєн, де вона висловила невдоволення його переговорами з Трампом. Згодом Фіцо назвав це іронією, натякаючи на можливі торгові заходи США проти ЄС.

Новини Світу • 31 березня, 16:31 • 22527 перегляди

ЄС має план для розв'язання газової суперечки Словаччини з Україною - Politico

Євросоюз розглядає можливість використання українських підземних газосховищ для вирішення суперечки між Україною та Словаччиною через втрату доходів від транзиту газу. Україна імпортуватиме газ з Греції та Туреччини.

Економіка • 21 березня, 07:55 • 20140 перегляди

Словаччина готова блокувати санкції ЄС проти росії, якщо вони загрожуватимуть мирним процесам - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може ветувати нові санкції ЄС проти росії, якщо вони завадять мирним переговорам. Він також припустив можливість скасування чинних санкцій.

Війна • 20 березня, 16:07 • 16130 перегляди

Трамп "надихнув" Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на НУО та медіа

Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.

Новини Світу • 18 березня, 11:24 • 42709 перегляди

Італія потрапила до п’ятірки країн, які сприяють “демократичній рецесії” в Європі - звіт

Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.

Новини Світу • 17 березня, 10:16 • 37758 перегляди

Фіцо каже, що підтримує "всі мирні плани" щодо припинення вогню в Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо підтримує мирні плани щодо припинення вогню в Україні. Він заявив, що виступає проти війни та за багатовекторну політику.

Війна • 12 березня, 21:38 • 18116 перегляди

Фіцо погрожує ветувати допомогу Україні через питання транзиту газу

Прем'єр Словаччини Фіцо заявив про можливість блокування військової та фінансової допомоги Україні, якщо не відновиться транзит газу в Європу. Він також пропонує негайне припинення вогню та початок мирних переговорів.

Економіка • 3 березня, 17:06 • 19944 перегляди

Угорщина заблокувала проект ЄС по гарантіях безпеки і новій військовій допомозі для України - Politico

Угорщина відхилила проект документа ЄС щодо гарантій безпеки та військової допомоги Україні. Словаччина також відмовилася від фінансової та військової підтримки Києва.

Війна • 3 березня, 08:37 • 34733 перегляди

Словацький парламентарій заявив, що Україна має повернути його країні 3,5 млрд євро

Голова SNS Андрей Данко заявив, що Україна має повернути Словаччині 3,5 млрд євро раніше наданої допомоги. Він пов'язав це з можливою угодою між США та Україною щодо корисних копалин.

Політика • 25 лютого, 15:48 • 24966 перегляди

Сійярто: переговори США та росії - найкраща новина, а ЄС - "прихильники війни"

Глава МЗС Угорщини назвав "чудовою новиною" переговори між США та росією в Ер-Ріяді. Він також заявив, що добре, що ЄС не запросили, бо "прихильники війни" не мають бути на мирних переговорах.

Війна • 18 лютого, 15:44 • 28450 перегляди

Україна заслуговує на мир через силу - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії заявила про подальшу підтримку України та необхідність зміцнення оборони ЄС. На зустрічі в Парижі європейські лідери підтвердили прагнення до миру на основі суверенітету України.

Війна • 17 лютого, 21:38 • 49739 перегляди

Саміт у Парижі: прем'єр Іспанії Санчес наголосив на важливості миру для України

Прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європа хоче миру на основі міжнародного порядку. На саміті в Парижі обговорюватимуть війну в Україні та архітектуру європейської безпеки.

Політика • 17 лютого, 17:41 • 27750 перегляди

Проти ЄС і України: Фіцо та Сіярто знову просувають кремлівські наративи

Прем'єр Словаччини та глава МЗС Угорщини розкритикували паризьку зустріч щодо розміщення військ в Україні. Обидва політики підтримують позицію проти військової допомоги Києву та вступу України до НАТО.

Війна • 17 лютого, 15:49 • 30446 перегляди

Фіцо просить Маска надати дані про гранти USAID у Словаччині

Роберт Фіцо звернувся до Ілона Маска з проханням надати інформацію про фінансування USAID словацьких організацій та ЗМІ. Прем'єр вважає, що кошти використовувались у політичних цілях та пропонує особисту зустріч з Маском.

Новини Світу • 11 лютого, 13:54 • 25807 перегляди

Прем’єр Словаччини звинуватив "Грузинський легіон" у причетності до протестів: в ГУР відповіли

Головне управління розвідки заявило про відсутність "Грузинського національного легіону" у своїй структурі. ГУР відкинуло звинувачення Роберта Фіцо щодо організації протестів у Словаччині.

Політика • 1 лютого, 08:59 • 36692 перегляди

Літаку Фіцо не дозволили приземлитися в Бельгії, йому довелося повернутися до Братислави

Через технічний збій у системі керування повітряним рухом Бельгії літак Роберта Фіцо повернувся до Братислави. Зустріч з представниками Єврокомісії щодо газового транзиту та інших питань було скасовано.

Політика • 31 січня, 09:52 • 108270 перегляди

У Словаччині затримали українця нібито через загрозу державного перевороту. У МЗС відреагували

Поліція Словаччини готується депортувати громадянина України 1966 року народження через звинувачення в загрозі нацбезпеці. МЗС України контролює ситуацію та надає консульську допомогу затриманому.

Політика • 30 січня, 18:52 • 128979 перегляди

МЗС України викликало посла Словаччини через скандальні заяви Фіцо

Україна висловила протест послу Словаччини через заяви прем'єра Фіцо про втручання у внутрішні справи. МЗС закликало Братиславу припинити ретрансляцію кремлівської риторики та повернутися до конструктивного діалогу.

Війна • 30 січня, 15:46 • 71999 перегляди

Румунія наголосила на непохитний підтримці суверенітету України

МЗС Румунії підтвердило непохитну підтримку територіальної цілісності України у відповідь на заяви кандидата в президенти. Відомство наголосило, що позиція країни базується на міжнародному праві та національних інтересах.

Політика • 30 січня, 15:21 • 35580 перегляди

Словаччина викликала посла України через "втручання у внутрішні справи"

МЗС Словаччини висловило протест послу України через заяви щодо внутрішніх справ країни. Конфлікт виник після критики Зеленським позиції прем'єра Фіцо щодо російського газу.

Політика • 29 січня, 17:06 • 28605 перегляди

МЗС відреагувало на заяви словацького прем'єра: Фіцо отруївся російською пропагандою

МЗС України відреагувало на чергові заяви Роберта Фіцо. Міністерство вважає, що словацький прем'єр став жертвою російської пропаганди через провали у внутрішній політиці.

Політика • 29 січня, 06:47 • 38411 перегляди

Фіцо назвав Зеленського ворогом та пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати допомогу ЄС Україні, якщо не відновиться транзит російського газу. Він назвав президента Зеленського "ворогом" та звинуватив у створенні проблем для Словаччини.

Економіка • 28 січня, 20:31 • 33160 перегляди

Фіцо відреагував на слова Зеленського про "Братиславу - не москву"

Прем'єр Словаччини розкритикував коментар Зеленського щодо протестів у Братиславі як втручання у внутрішні справи. Президент України раніше написав "Братислава - не Москва, Словаччина - це Європа".

Політика • 25 січня, 16:41 • 63092 перегляди

"Досить Фіцо!": на протести по всій Словаччині вийшли тисячі людей

У Словаччині масові антиурядові протести охопили понад 20 міст, найбільша акція у Братиславі зібрала 40 тисяч людей. Протестувальники виступають проти проросійської політики прем'єра Фіцо та за євроінтеграцію.

Новини Світу • 24 січня, 19:35 • 29520 перегляди

Фіцо заявив про "масовану кібератаку" і звинуватив Україну. Офіційний Київ відповів

Словацький прем'єр заявив про масштабну кібератаку на національну страхову компанію, звинувативши Україну та опозицію. За даними ЗМІ, йдеться про фішинг-атаку, а МЗС України відкидає звинувачення.

Політика • 24 січня, 18:54 • 39029 перегляди

Угорщина не підтримає санкції проти рф: Орбан вимагає від України відкрити газопровід

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає санкції проти Росії, доки Україна не відновить газовий транзит. Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року.

Економіка • 24 січня, 08:40 • 33590 перегляди

"Це стандартна казка": МЗС про заяву Фіцо щодо експертів причетних до заворушень у Грузії та Україні

Речник МЗС України назвав заяви словацького прем'єра Фіцо про групу експертів, причетних до протестів, "стандартною казкою". Міністерство підтвердило, що обговорювалася можлива зустріч Фіцо та Зеленського в Давосі.

Суспільство • 23 січня, 16:59 • 35554 перегляди