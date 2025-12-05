$42.180.02
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Netflix оголосив про угоду з Warner Bros. Discovery щодо придбання теле- та кіностудії, включаючи HBO Max, за 72 мільярди доларів. Ця операція, що створює гіганта потокового мовлення, очікується до завершення у третьому кварталі 2026 року та вимагатиме ретельного контролю регулюючих органів.

Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO

Netflix здобув перемогу у боротьбі за Warner Bros. та HBO, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

У п'ятницю Netflix оголосив про досягнення угоди з Warner Bros. Discovery про покупку легендарної теле- та кіностудії, а також таких активів, як стрімінговий сервіс HBO Max, за 72 мільярди доларів.

Сьогодні компанії Netflix, Inc. та Warner Bros. Discovery, Inc. оголосили про укладання остаточної угоди, згідно з якою Netflix придбає Warner Bros., включаючи її кіно- та телестудії HBO Max та HBO. Угода, сплачена грошима та акціями, оцінюється в 27,75 долара США за акцію WBD, а загальна вартість підприємства становить близько 82,7 млрд доларів США (вартість акціонерного капіталу - 72 млрд доларів США)

- ідеться у заяві Netflix.

"Очікується, що операцію буде закрито після раніше оголошеного виділення підрозділу Global Networks WBD, Discovery Global, до нової публічної компанії, яка, як очікується, буде завершена в третьому кварталі 2026 року", - сказано у повідомленні.

Це оголошення вразило Голлівуд, пише видання. Warner Bros. Discovery продовжує реалізацію своїх планів щодо поділу на дві публічні компанії у 2026 році. Після того, як поділ набуде чинності, Netflix має намір придбати половину Warner. Інша половина, Discovery Global, включатиме CNN та інші кабельні канали, зазначає видання.

Об'єднання Netflix, Warner Bros. та HBO вимагатиме ретельного контролю з боку регулюючих органів США та інших країн.

Це об'єднання створить гіганта потокового мовлення і покладе край одному з найбільших суперництв у медіаіндустрії останнього десятиліття. У нещодавньому аналітичному звіті Bank of America йдеться таке: "Якщо Netflix придбає Warner Bros., війни у ​​сфері потокового мовлення фактично закінчені. Netflix стане незаперечним глобальним лідером Голлівуду, який перевершує навіть його нинішні високі позиції".

Протягом кількох тижнів Paramount вважалася фаворитом аукціону щодо  WBD. Керівництво Paramount, яке хотіло купити весь WBD, включаючи його кабельні активи, випромінювало впевненість у своїй пропозиції про злиття та взаємовигідні відносини з президентом США Дональдом Трампом, пише видання.

Але Netflix здивував багатьох сміливістю своїх пропозицій. За словами джерел, знайомих із ситуацією, раніше цього тижня стримінговий гігант представив дві пропозиції, які дозволили йому обійти Paramount.

Понад те, Netflix погодився на ту саму високу плату за розірвання угоди, що й Paramount, повідомило одне із джерел. Це означає, що потенційний покупець заплатить WBD мільярди доларів, якщо угода не буде завершена.

Найважливішим фактором "X" є схвалення регулюючих органів. Адміністрація Трампа розгляне будь-яку угоду між Netflix та WBD, і деякі аналітики очікують політичної та юридичної боротьби, пише видання.

Деякі американські політики вже висловили стурбованість щодо потенційної консолідації.

"Вістка про амбіції Netflix придбати свою реальну конкурентну загрозу - стримінговий бізнес WBD - має викликати тривогу у антимонопольних органів по всьому світу, - написав американський сенатор Майк Лі в X. - Ця потенційна угода, якщо вона відбудеться, викличе серйозні питання про конкуренцію - можливо, більше, ніж будь-яка інша угода, яку я бачив приблизно за десять років".

Paramount і Comcast, інший медіагігант, відомий тим, що подавав пропозиції щодо купівлі WBD, можуть продовжити переговори про угоду. Інакше кажучи, ця історія далека від завершення, зауважує видання.

Netflix розглядає можливість придбання Warner Bros. Discovery – Reuters31.10.25, 02:27 • 3637 переглядiв

Юлія Шрамко

