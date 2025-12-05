Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO

$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 6714 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 10472 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 17038 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 30627 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 40950 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 36381 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 60941 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34157 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 56902 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24547 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
88%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 28280 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру5 декабря, 04:03 • 23970 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 22926 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 11035 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго08:47 • 12196 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 4456 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 6714 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 23013 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 60941 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 46398 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 70 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 11088 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 21538 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 35443 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 35725 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дипломатка
ТикТок

Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Netflix объявил о сделке с Warner Bros. Discovery по приобретению теле- и киностудии, включая HBO Max, за 72 миллиарда долларов. Эта операция, создающая гиганта потокового вещания, ожидается к завершению в третьем квартале 2026 года и потребует тщательного контроля регулирующих органов.

Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO

Netflix одержал победу в борьбе за Warner Bros. и HBO, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

В пятницу Netflix объявил о достижении соглашения с Warner Bros. Discovery о покупке легендарной теле- и киностудии, а также таких активов, как стриминговый сервис HBO Max, за 72 миллиарда долларов.

Сегодня компании Netflix, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc. объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому Netflix приобретет Warner Bros., включая ее кино- и телестудии HBO Max и HBO. Сделка, оплаченная деньгами и акциями, оценивается в 27,75 доллара США за акцию WBD, а общая стоимость предприятия составляет около 82,7 млрд долларов США (стоимость акционерного капитала - 72 млрд долларов США)

- говорится в заявлении Netflix.

"Ожидается, что сделка будет закрыта после ранее объявленного выделения подразделения Global Networks WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию, которое, как ожидается, будет завершено в третьем квартале 2026 года", - сказано в сообщении.

Это объявление поразило Голливуд, пишет издание. Warner Bros. Discovery продолжает реализацию своих планов по разделению на две публичные компании в 2026 году. После того, как разделение вступит в силу, Netflix намерен приобрести половину Warner. Другая половина, Discovery Global, будет включать CNN и другие кабельные каналы, отмечает издание.

Объединение Netflix, Warner Bros. и HBO потребует тщательного контроля со стороны регулирующих органов США и других стран.

Это объединение создаст гиганта потокового вещания и положит конец одному из крупнейших соперничеств в медиаиндустрии последнего десятилетия. В недавнем аналитическом отчете Bank of America говорится следующее: "Если Netflix приобретет Warner Bros., войны в сфере потокового вещания фактически закончены. Netflix станет неоспоримым глобальным лидером Голливуда, который превосходит даже его нынешние высокие позиции".

В течение нескольких недель Paramount считалась фаворитом аукциона по WBD. Руководство Paramount, которое хотело купить весь WBD, включая его кабельные активы, излучало уверенность в своем предложении о слиянии и взаимовыгодных отношениях с президентом США Дональдом Трампом, пишет издание.

Но Netflix удивил многих смелостью своих предложений. По словам источников, знакомых с ситуацией, ранее на этой неделе стриминговый гигант представил два предложения, которые позволили ему обойти Paramount.

Более того, Netflix согласился на ту же высокую плату за расторжение сделки, что и Paramount, сообщил один из источников. Это означает, что потенциальный покупатель заплатит WBD миллиарды долларов, если сделка не будет завершена.

Важнейшим фактором "X" является одобрение регулирующих органов. Администрация Трампа рассмотрит любую сделку между Netflix и WBD, и некоторые аналитики ожидают политической и юридической борьбы, пишет издание.

Некоторые американские политики уже выразили обеспокоенность по поводу потенциальной консолидации.

"Весть об амбициях Netflix приобрести свою реальную конкурентную угрозу - стриминговый бизнес WBD - должна вызвать тревогу у антимонопольных органов по всему миру, - написал американский сенатор Майк Ли в X. - Эта потенциальная сделка, если она состоится, вызовет серьезные вопросы о конкуренции - возможно, больше, чем любая другая сделка, которую я видел примерно за десять лет".

Paramount и Comcast, другой медиагигант, известный тем, что подавал предложения о покупке WBD, могут продолжить переговоры о сделке. Иначе говоря, эта история далека от завершения, отмечает издание.

Netflix рассматривает возможность приобретения Warner Bros. Discovery – Reuters31.10.25, 02:27 • 3637 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологииУНН Lite
Фильм
Сериал
HBO Max
Банк Америки
Дональд Трамп
Netflix