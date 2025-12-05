Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO

Netflix одержал победу в борьбе за Warner Bros. и HBO, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

В пятницу Netflix объявил о достижении соглашения с Warner Bros. Discovery о покупке легендарной теле- и киностудии, а также таких активов, как стриминговый сервис HBO Max, за 72 миллиарда долларов.

Сегодня компании Netflix, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc. объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому Netflix приобретет Warner Bros., включая ее кино- и телестудии HBO Max и HBO. Сделка, оплаченная деньгами и акциями, оценивается в 27,75 доллара США за акцию WBD, а общая стоимость предприятия составляет около 82,7 млрд долларов США (стоимость акционерного капитала - 72 млрд долларов США) - говорится в заявлении Netflix.

"Ожидается, что сделка будет закрыта после ранее объявленного выделения подразделения Global Networks WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию, которое, как ожидается, будет завершено в третьем квартале 2026 года", - сказано в сообщении.

Это объявление поразило Голливуд, пишет издание. Warner Bros. Discovery продолжает реализацию своих планов по разделению на две публичные компании в 2026 году. После того, как разделение вступит в силу, Netflix намерен приобрести половину Warner. Другая половина, Discovery Global, будет включать CNN и другие кабельные каналы, отмечает издание.

Объединение Netflix, Warner Bros. и HBO потребует тщательного контроля со стороны регулирующих органов США и других стран.

Это объединение создаст гиганта потокового вещания и положит конец одному из крупнейших соперничеств в медиаиндустрии последнего десятилетия. В недавнем аналитическом отчете Bank of America говорится следующее: "Если Netflix приобретет Warner Bros., войны в сфере потокового вещания фактически закончены. Netflix станет неоспоримым глобальным лидером Голливуда, который превосходит даже его нынешние высокие позиции".

В течение нескольких недель Paramount считалась фаворитом аукциона по WBD. Руководство Paramount, которое хотело купить весь WBD, включая его кабельные активы, излучало уверенность в своем предложении о слиянии и взаимовыгодных отношениях с президентом США Дональдом Трампом, пишет издание.

Но Netflix удивил многих смелостью своих предложений. По словам источников, знакомых с ситуацией, ранее на этой неделе стриминговый гигант представил два предложения, которые позволили ему обойти Paramount.

Более того, Netflix согласился на ту же высокую плату за расторжение сделки, что и Paramount, сообщил один из источников. Это означает, что потенциальный покупатель заплатит WBD миллиарды долларов, если сделка не будет завершена.

Важнейшим фактором "X" является одобрение регулирующих органов. Администрация Трампа рассмотрит любую сделку между Netflix и WBD, и некоторые аналитики ожидают политической и юридической борьбы, пишет издание.

Некоторые американские политики уже выразили обеспокоенность по поводу потенциальной консолидации.

"Весть об амбициях Netflix приобрести свою реальную конкурентную угрозу - стриминговый бизнес WBD - должна вызвать тревогу у антимонопольных органов по всему миру, - написал американский сенатор Майк Ли в X. - Эта потенциальная сделка, если она состоится, вызовет серьезные вопросы о конкуренции - возможно, больше, чем любая другая сделка, которую я видел примерно за десять лет".

Paramount и Comcast, другой медиагигант, известный тем, что подавал предложения о покупке WBD, могут продолжить переговоры о сделке. Иначе говоря, эта история далека от завершения, отмечает издание.

Netflix рассматривает возможность приобретения Warner Bros. Discovery – Reuters