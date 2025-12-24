$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 56 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:18 • 2342 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 6220 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 15770 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 13522 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 16313 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 33233 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 48861 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 66757 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 73369 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.8м/с
68%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 7318 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 16842 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 17390 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 4644 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях09:23 • 6246 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 62 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 176 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 6236 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 15778 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 66766 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 1144 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 16963 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 7156 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 33230 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 30216 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Грибы

Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Эксперт по питанию Наталья Дубовик рассказала, как избежать переедания во время праздников, особенно после поста, и поддержать пищеварение. Она советует ограничить количество блюд, выбирать полезные продукты и не игнорировать сигналы организма о насыщении.

Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога

Традиционно, украинцы готовятся к праздничному застолью, готовя много вкусных блюд, и именно поэтому в этот период легко столкнуться с перееданием. О том, как праздновать без вреда для здоровья, избежать переедания и поддержать пищеварение - журналистке УНН рассказала нутрициолог, эксперт по питанию Наталья Дубовик.

Праздники для многих украинцев начинаются сразу после поста, и именно это является одной из причин переедания, говорит эксперт, ведь после поста наш организм становится чувствительным к большому количеству жирной и тяжелой пищи.

Пост – это не только духовное очищение, но и метаболическая перезагрузка организма. Во время поста меняется количество ферментов поджелудочной железы, желчь выделяется медленнее, а микробиота адаптируется к легкой пище – кашам, овощам, зелени, грибам. Поэтому резкий переход на сало, колбасу и жирные салаты приводит к перегрузке желудочно-кишечного тракта, печени и может вызвать даже воспаление слизистой кишечника у чувствительных людей 

- подчеркивает Наталья Дубовик.

Главный сигнал, что организм уже насытился, не всегда заметен во время застолья, говорит нутрициолог, однако о нем легко догадаться уже после еды, потому что именно тогда приходит чувство сытости. В то же время, люди часто игнорируют сигналы организма, пытаясь доесть большие порции блюда, что может вызвать чрезмерную тяжесть в желудке.

Главный признак переедания – когда хочется расстегивать штаны. Далее появляется тяжесть, тошнота, резкие колебания сахара в крови, нарушение стула в течение нескольких дней. Если после застолья вам хочется прилечь и зевать – это сигнал, что желудок перегружен. Организм дает четкие знаки и их нельзя игнорировать 

- говорит эксперт по питанию.

Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно22.12.25, 15:06 • 31591 просмотр

Отдельная тема - алкоголь во время праздников, ведь он также способствует перееданию, особенно крепкие напитки, говорит эксперт.

Алкоголь подталкивает закусывать, и это дополнительная нагрузка для печени и детокс-системы организма. Кроме того, крепкий алкоголь – это стресс для печени, почек, кожи и кишечника. Чтобы минимизировать эффект, стоит ограничить его потребление, сочетать с водой или узваром, а также не смешивать алкоголь с жирной и сладкой пищей 

- подчеркивает Наталья Дубовик.

Кроме того, украинские хозяйки традиционно готовят на Рождество и Новый год множество блюд: салаты с майонезом, горячие блюда, мясо, колбасы и выпечка, что может провоцировать переедание, ведь хочется все попробовать. Вместо этого, Наталья Дубовик советует не нагружать праздничные столы чрезмерным количеством блюд, а выбирать полезные продукты, которые не менее вкусны и не перегружают желудок.

Главный совет – ограничьте количество блюд: два-три салата, одно горячее белковое блюдо – птица или рыба, гарнир из сезонных овощей. Если хочется салат с майонезом - лучше приготовить его самостоятельно. Также, использовать квашеную капусту, свеклу, тыкву, специи, которые помогают пищеварению – тмин, фенхель, имбирь. И не надо готовить "про запас", еда всегда будет в магазине, ее можно попробовать в любой день 

- заметила нутрициолог.

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье21.12.24, 20:32 • 111346 просмотров

Однако, если переедание все же произошло, то в таком случае эксперт советует не компенсировать чрезмерное потребление пищи строгими диетами  или "разгрузочными" днями. Важно продолжить питание, но сбалансированно, ведь организму нужны силы и время, чтобы восстановиться после большого застолья.

На следующий день после праздников начните с легкого белкового завтрака – яйца, кисломолочных продуктов, слабосоленой рыбы. Добавьте овощи и зелень, особенно горькую, например, - рукколу, чтобы стимулировать выделение желчи и нормализовать пищеварение. Не начинайте день с жареного мяса, колбасы или алкоголя, которые остались со вчерашнего стола, ведь это только нагрузит организм снова 

- подчеркнула эксперт по питанию.

Рождественский продуктовый мониторинг: индекс кутьи вырос на 37%, а узвар подорожал на 150%23.12.25, 16:26 • 2210 просмотров

Наталья Дубовик подчеркнула, что праздники - это, в первую очередь, люди, которые рядом за одним столом, а не блюда, которые вы видите, и именно поэтому стоит  делать акцент на общении, семейных традициях и развлечениях, а не на "марафоне" еды. 

Праздник – это ритуал с близкими, танцами, разговорами, а не блюда. Ешьте медленно и здоровую пищу, делайте паузы, пейте воду, узвар или активную воду. И научитесь вставать из-за стола с легким ощущением недосытости, и тогда праздники пройдут комфортно для вас и вашего организма 

- подытожила Наталья Дубовик.

Алла Киосак

ОбществоЗдоровьепубликации
Новый год
Грибы