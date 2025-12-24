Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога

Традиционно, украинцы готовятся к праздничному застолью, готовя много вкусных блюд, и именно поэтому в этот период легко столкнуться с перееданием. О том, как праздновать без вреда для здоровья, избежать переедания и поддержать пищеварение - журналистке УНН рассказала нутрициолог, эксперт по питанию Наталья Дубовик.

Праздники для многих украинцев начинаются сразу после поста, и именно это является одной из причин переедания, говорит эксперт, ведь после поста наш организм становится чувствительным к большому количеству жирной и тяжелой пищи.

Пост – это не только духовное очищение, но и метаболическая перезагрузка организма. Во время поста меняется количество ферментов поджелудочной железы, желчь выделяется медленнее, а микробиота адаптируется к легкой пище – кашам, овощам, зелени, грибам. Поэтому резкий переход на сало, колбасу и жирные салаты приводит к перегрузке желудочно-кишечного тракта, печени и может вызвать даже воспаление слизистой кишечника у чувствительных людей - подчеркивает Наталья Дубовик.

Главный сигнал, что организм уже насытился, не всегда заметен во время застолья, говорит нутрициолог, однако о нем легко догадаться уже после еды, потому что именно тогда приходит чувство сытости. В то же время, люди часто игнорируют сигналы организма, пытаясь доесть большие порции блюда, что может вызвать чрезмерную тяжесть в желудке.

Главный признак переедания – когда хочется расстегивать штаны. Далее появляется тяжесть, тошнота, резкие колебания сахара в крови, нарушение стула в течение нескольких дней. Если после застолья вам хочется прилечь и зевать – это сигнал, что желудок перегружен. Организм дает четкие знаки и их нельзя игнорировать - говорит эксперт по питанию.

Отдельная тема - алкоголь во время праздников, ведь он также способствует перееданию, особенно крепкие напитки, говорит эксперт.

Алкоголь подталкивает закусывать, и это дополнительная нагрузка для печени и детокс-системы организма. Кроме того, крепкий алкоголь – это стресс для печени, почек, кожи и кишечника. Чтобы минимизировать эффект, стоит ограничить его потребление, сочетать с водой или узваром, а также не смешивать алкоголь с жирной и сладкой пищей - подчеркивает Наталья Дубовик.

Кроме того, украинские хозяйки традиционно готовят на Рождество и Новый год множество блюд: салаты с майонезом, горячие блюда, мясо, колбасы и выпечка, что может провоцировать переедание, ведь хочется все попробовать. Вместо этого, Наталья Дубовик советует не нагружать праздничные столы чрезмерным количеством блюд, а выбирать полезные продукты, которые не менее вкусны и не перегружают желудок.

Главный совет – ограничьте количество блюд: два-три салата, одно горячее белковое блюдо – птица или рыба, гарнир из сезонных овощей. Если хочется салат с майонезом - лучше приготовить его самостоятельно. Также, использовать квашеную капусту, свеклу, тыкву, специи, которые помогают пищеварению – тмин, фенхель, имбирь. И не надо готовить "про запас", еда всегда будет в магазине, ее можно попробовать в любой день - заметила нутрициолог.

Однако, если переедание все же произошло, то в таком случае эксперт советует не компенсировать чрезмерное потребление пищи строгими диетами или "разгрузочными" днями. Важно продолжить питание, но сбалансированно, ведь организму нужны силы и время, чтобы восстановиться после большого застолья.

На следующий день после праздников начните с легкого белкового завтрака – яйца, кисломолочных продуктов, слабосоленой рыбы. Добавьте овощи и зелень, особенно горькую, например, - рукколу, чтобы стимулировать выделение желчи и нормализовать пищеварение. Не начинайте день с жареного мяса, колбасы или алкоголя, которые остались со вчерашнего стола, ведь это только нагрузит организм снова - подчеркнула эксперт по питанию.

Наталья Дубовик подчеркнула, что праздники - это, в первую очередь, люди, которые рядом за одним столом, а не блюда, которые вы видите, и именно поэтому стоит делать акцент на общении, семейных традициях и развлечениях, а не на "марафоне" еды.