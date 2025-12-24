Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Киев • УНН
Эксперт по питанию Наталья Дубовик рассказала, как избежать переедания во время праздников, особенно после поста, и поддержать пищеварение. Она советует ограничить количество блюд, выбирать полезные продукты и не игнорировать сигналы организма о насыщении.
Традиционно, украинцы готовятся к праздничному застолью, готовя много вкусных блюд, и именно поэтому в этот период легко столкнуться с перееданием. О том, как праздновать без вреда для здоровья, избежать переедания и поддержать пищеварение - журналистке УНН рассказала нутрициолог, эксперт по питанию Наталья Дубовик.
Праздники для многих украинцев начинаются сразу после поста, и именно это является одной из причин переедания, говорит эксперт, ведь после поста наш организм становится чувствительным к большому количеству жирной и тяжелой пищи.
Пост – это не только духовное очищение, но и метаболическая перезагрузка организма. Во время поста меняется количество ферментов поджелудочной железы, желчь выделяется медленнее, а микробиота адаптируется к легкой пище – кашам, овощам, зелени, грибам. Поэтому резкий переход на сало, колбасу и жирные салаты приводит к перегрузке желудочно-кишечного тракта, печени и может вызвать даже воспаление слизистой кишечника у чувствительных людей
Главный сигнал, что организм уже насытился, не всегда заметен во время застолья, говорит нутрициолог, однако о нем легко догадаться уже после еды, потому что именно тогда приходит чувство сытости. В то же время, люди часто игнорируют сигналы организма, пытаясь доесть большие порции блюда, что может вызвать чрезмерную тяжесть в желудке.
Главный признак переедания – когда хочется расстегивать штаны. Далее появляется тяжесть, тошнота, резкие колебания сахара в крови, нарушение стула в течение нескольких дней. Если после застолья вам хочется прилечь и зевать – это сигнал, что желудок перегружен. Организм дает четкие знаки и их нельзя игнорировать
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно22.12.25, 15:06 • 31591 просмотр
Отдельная тема - алкоголь во время праздников, ведь он также способствует перееданию, особенно крепкие напитки, говорит эксперт.
Алкоголь подталкивает закусывать, и это дополнительная нагрузка для печени и детокс-системы организма. Кроме того, крепкий алкоголь – это стресс для печени, почек, кожи и кишечника. Чтобы минимизировать эффект, стоит ограничить его потребление, сочетать с водой или узваром, а также не смешивать алкоголь с жирной и сладкой пищей
Кроме того, украинские хозяйки традиционно готовят на Рождество и Новый год множество блюд: салаты с майонезом, горячие блюда, мясо, колбасы и выпечка, что может провоцировать переедание, ведь хочется все попробовать. Вместо этого, Наталья Дубовик советует не нагружать праздничные столы чрезмерным количеством блюд, а выбирать полезные продукты, которые не менее вкусны и не перегружают желудок.
Главный совет – ограничьте количество блюд: два-три салата, одно горячее белковое блюдо – птица или рыба, гарнир из сезонных овощей. Если хочется салат с майонезом - лучше приготовить его самостоятельно. Также, использовать квашеную капусту, свеклу, тыкву, специи, которые помогают пищеварению – тмин, фенхель, имбирь. И не надо готовить "про запас", еда всегда будет в магазине, ее можно попробовать в любой день
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье21.12.24, 20:32 • 111346 просмотров
Однако, если переедание все же произошло, то в таком случае эксперт советует не компенсировать чрезмерное потребление пищи строгими диетами или "разгрузочными" днями. Важно продолжить питание, но сбалансированно, ведь организму нужны силы и время, чтобы восстановиться после большого застолья.
На следующий день после праздников начните с легкого белкового завтрака – яйца, кисломолочных продуктов, слабосоленой рыбы. Добавьте овощи и зелень, особенно горькую, например, - рукколу, чтобы стимулировать выделение желчи и нормализовать пищеварение. Не начинайте день с жареного мяса, колбасы или алкоголя, которые остались со вчерашнего стола, ведь это только нагрузит организм снова
Рождественский продуктовый мониторинг: индекс кутьи вырос на 37%, а узвар подорожал на 150%23.12.25, 16:26 • 2210 просмотров
Наталья Дубовик подчеркнула, что праздники - это, в первую очередь, люди, которые рядом за одним столом, а не блюда, которые вы видите, и именно поэтому стоит делать акцент на общении, семейных традициях и развлечениях, а не на "марафоне" еды.
Праздник – это ритуал с близкими, танцами, разговорами, а не блюда. Ешьте медленно и здоровую пищу, делайте паузы, пейте воду, узвар или активную воду. И научитесь вставать из-за стола с легким ощущением недосытости, и тогда праздники пройдут комфортно для вас и вашего организма