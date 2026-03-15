Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
Киев • УНН
Президент Зеленский утвердил санкции против 130 человек и 48 компаний РФ и Ирана. Ограничения касаются разработчиков оружия и 10 российских паралимпийцев.
Украина ввела новые санкции против российских и иранских компаний и граждан, связанных с обслуживанием военно-промышленного комплекса государства-агрессора, а также против российских паралимпийцев, причастных к вооруженной агрессии РФ. Соответствующие решения Совета национальной безопасности и обороны ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
В санкционный пакет по ВПК вошли 130 физических и 48 юридических лиц. В список попали, в частности, компании, причастные к поставке компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета", которую Россия использует в дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах и самолетах для ударов по украинским городам и общинам.
Также санкции ввели против предприятий, задействованных в производстве ракетного комплекса "Орешник".
Отдельно в санкционный список внесли компании и граждан Ирана, причастных к производству иранских дронов и ракет, которые применяются не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против стран Залива. По данным украинской стороны, эти юридические и физические лица помогали России запускать, разворачивать и масштабировать производство "шахедов" на своей территории.
Кроме того, санкции применили к иранским инструкторам, которые обучали российских операторов "шахедов", впоследствии атаковавших украинские города и объекты энергетической инфраструктуры.
Российский и иранский ВПК уже давно взаимосвязаны. Этим санкционным пакетом мы показываем ключевых участников, вовлеченных в производство средств поражения, которые используются для атак России против Украины и Ирана против многих стран. Мир должен делать значительно больше, чтобы разрывать эти цепи поставок, в частности критических компонентов, и эффективно противодействовать этому сотрудничеству. И мы будем работать над синхронизацией этих санкций
Еще одно санкционное решение касается 10 российских паралимпийцев. По информации украинской стороны, все они участвовали в захватнической войне России против Украины, распространяли российскую пропаганду и использовали спортивные мероприятия как площадку для оправдания российских преступлений и оккупации.
Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских судей за приговоры военнопленным и против компаний. В список вошел 41 судья за приговоры военнопленным и 11 компаний РФ. Среди подсанкционных объектов разработчики дронов и строители Крымского моста.