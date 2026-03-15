Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 28075 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 37674 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 32881 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 29550 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 48644 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 46350 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 25000 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 62825 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 89784 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Израиль сообщил США о критическом дефиците ракет-перехватчиков - СМИ15 марта, 01:31 • 11003 просмотра
Армия РФ массово отводит технику вглубь тыла из-за роста потерь у линии фронта - "АТЕШ"15 марта, 02:08 • 17529 просмотра
Швейцария запретила пролет самолетов США, связанных с войной в Иране15 марта, 02:43 • 8922 просмотра
"Государственный терроризм не сработает против Венгрии": Орбан ответил на письмо Ющенко15 марта, 03:18 • 6312 просмотра
ЦПД: Россия запустила масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе05:32 • 12339 просмотра
публикации
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 48649 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 46354 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 35341 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 45304 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 49727 просмотра
Президент Зеленский утвердил санкции против 130 человек и 48 компаний РФ и Ирана. Ограничения касаются разработчиков оружия и 10 российских паралимпийцев.

Украина ввела новые санкции против российских и иранских компаний и граждан, связанных с обслуживанием военно-промышленного комплекса государства-агрессора, а также против российских паралимпийцев, причастных к вооруженной агрессии РФ. Соответствующие решения Совета национальной безопасности и обороны ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

В санкционный пакет по ВПК вошли 130 физических и 48 юридических лиц. В список попали, в частности, компании, причастные к поставке компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета", которую Россия использует в дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах и самолетах для ударов по украинским городам и общинам.

Также санкции ввели против предприятий, задействованных в производстве ракетного комплекса "Орешник".

Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических компаний28.02.26, 10:13 • 7041 просмотр

Отдельно в санкционный список внесли компании и граждан Ирана, причастных к производству иранских дронов и ракет, которые применяются не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против стран Залива. По данным украинской стороны, эти юридические и физические лица помогали России запускать, разворачивать и масштабировать производство "шахедов" на своей территории.

Кроме того, санкции применили к иранским инструкторам, которые обучали российских операторов "шахедов", впоследствии атаковавших украинские города и объекты энергетической инфраструктуры.

Российский и иранский ВПК уже давно взаимосвязаны. Этим санкционным пакетом мы показываем ключевых участников, вовлеченных в производство средств поражения, которые используются для атак России против Украины и Ирана против многих стран. Мир должен делать значительно больше, чтобы разрывать эти цепи поставок, в частности критических компонентов, и эффективно противодействовать этому сотрудничеству. И мы будем работать над синхронизацией этих санкций

- заявил советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Еще одно санкционное решение касается 10 российских паралимпийцев. По информации украинской стороны, все они участвовали в захватнической войне России против Украины, распространяли российскую пропаганду и использовали спортивные мероприятия как площадку для оправдания российских преступлений и оккупации.

Напомним

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских судей за приговоры военнопленным и против компаний. В список вошел 41 судья за приговоры военнопленным и 11 компаний РФ. Среди подсанкционных объектов разработчики дронов и строители Крымского моста.

Александра Василенко

