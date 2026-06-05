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Аудит уголовных дел БЭБ должен стать первым шагом к перезагрузке органа

Киев • УНН

 • 5562 просмотра

Коррупционные скандалы в БЭБ актуализировали вопрос аудита уголовных производств, которые могут использоваться как инструмент давления на бизнес. Эксперты считают, что проверка законности таких дел, в частности относительно лизинга воздушных судов, должна стать первым шагом к реальной перезагрузке Бюро экономической безопасности.

Аудит уголовных дел БЭБ должен стать первым шагом к перезагрузке органа

Разоблачение на взяточничестве и торговле уголовными производствами сотрудников Бюро экономической безопасности остро ставит вопрос о необходимости аудита дел, которые расследует этот правоохранительный орган. Речь идет о возможном системном использовании инструментов уголовного преследования для давления на бизнес, создания искусственных препятствий для хозяйственной деятельности и ухудшения инвестиционного климата в стране. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист Олег Шрам.

Взяточничество и торговля уголовной ответственностью

По информации Генерального прокурора Руслана Кравченко, в двух отдельных уголовных производствах разоблачены старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области и аналитик центрального аппарата Бюро, которые использовали служебное положение для получения неправомерной выгоды.

Один, по данным следствия, требовал 15 тысяч долларов у мужчины, который ранее фигурировал в деле по изготовлению и сбыту поддельных денег, за то, чтобы не привлекать его повторно к уголовной ответственности. Другой — пообещал представительнице предприятия посодействовать в выдаче лицензии на хранение горючего через свои связи в налоговой службе за 2 тысячи долларов.

Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения

отметил  генпрокурор Руслан Кравченко.

Народные депутаты, опрошенные УНН, говорят о необходимости аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ, на предмет их заказного характера. Они также указывают на необходимость перезагрузки и очистки правоохранительного органа. 

Особо актуальным этот вопрос выглядит на фоне ряда уголовных производств, которые БЭБ расследует в отношении украинских авиакомпаний. Под следствием оказались по меньшей мере пять авиаперевозчиков, которые пользуются воздушными судами, взятыми в лизинг у компаний-нерезидентов Украины.

Следователи Бюро экономической безопасности убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. Согласно этим соглашениям, украинские компании платят налоги за лизинг в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели. От давления БЭБ уже  пострадали авиакомпании МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн". Кроме того, судебные материалы свидетельствуют об аналогичных подходах и в других отраслях: дополнительным сбором пытаются обложить железнодорожный транспорт, находящийся в лизинге, и даже сельскохозяйственную технику.

Эксперты, опрошенные УНН, уже неоднократно заявляли, что оснований для уголовного преследования в этих делах нет, так как они базируются на неверной трактовке лизинговых платежей как роялти, сделанной бывшими налоговиками в статье за 2024 год. Изменений же в законодательстве относительно налогообложения лизинга за последние 30 лет не было.

Уголовные дела как инструмент давления на бизнес

Юрист Олег Шрам отмечает, что использование уголовных производств правоохранителями не по назначению является большой проблемой.

Очень часто мы встречаем использование уголовных производств, инструментов уголовного производства в иных целях, чем предусмотренные законом. В частности, с целью препятствования законной хозяйственной деятельности или побуждения к получению неправомерной выгоды

- отмечает он.

По словам эксперта, несмотря на многочисленные заявления о прекращении давления на бизнес в делах, связанных с предпринимательской деятельностью, проблема остается актуальной.

Это свидетельствует о вопросах подбора сотрудников в правоохранительные органы, надлежащего процессуального надзора за расследованиями и эффективности борьбы со злоупотреблениями самих правоохранителей

- подчеркивает Шрам.

Одной из главных проблем остается практика существования уголовных производств годами без принятия процессуальных решений. Именно этот фактор чаще всего указывает на заказной характер дел или использование их с целью давления.

Такие уголовные производства очень часто тянутся год, два, три, четыре без принятия решений. Эпизодически проводятся отдельные следственные действия, а люди и компании находятся в подвешенном состоянии

- поясняет юрист.

По его мнению, такая ситуация наносит существенный вред бизнесу даже без предъявления подозрений или передачи дела в суд для рассмотрения по существу. Ведь, как поясняет Олег Шрам, любая информация о проведении обысков, временном доступе к документам или других следственных действиях попадает в судебный реестр и специализированные базы данных. В результате это негативно влияет на деловую репутацию.

Страдает репутация субъекта хозяйствования. Контрагенты видят информацию о следственных действиях и начинают задавать вопросы. Для бизнеса это создает дополнительные риски и препятствия для работы

- отмечает Шрам.

Аудит возможен уже сегодня

Юрист убежден, что проверка законности открытия уголовных производств вполне реальна и предусмотрена действующим законодательством.

Конечно, аудит возможен и нужен. В каждом уголовном производстве есть прокурор. Его задача – либо обеспечить скорейшее направление дела в суд, либо закрыть его. Если установлено, что производство начато без достаточных оснований и отсутствуют признаки преступления, прокурор имеет все полномочия самостоятельно его закрыть

- подчеркивает Олег Шрам.

Эксперт также обращает внимание на необходимость оценки законности уже проведенных следственных действий, обысков, арестов имущества и эффективности судебного контроля.

Факт получения неправомерной выгоды – это лишь узкий пример значительно более широкой проблемы. Есть вопросы незаконных задержаний, незаконных обысков, арестов имущества. Часто следственные судьи фактически автоматически согласовывают ходатайства органов досудебного расследования, не вдаваясь в детали дела

- отмечает он.

Без аудита не будет доверия

Новое руководство БЭБ получило шанс доказать, что перезагрузка органа будет не только кадровой, но и содержательной. Для этого необходимо не просто выявлять отдельные коррупционные эпизоды среди сотрудников, а провести ревизию резонансных уголовных производств, которые годами создают риски для бизнеса, ставят под угрозу целую отрасль и не имеют очевидной перспективы передачи в суд, так как противоречат существующей судебной практике.

Именно дела по лизингу воздушных судов могут стать первым шагом для проверки готовности БЭБ работать в интересах государства, а не поддерживать сомнительные практики давления на бизнес. Если аудит покажет отсутствие состава преступления, такие производства должны быть закрыты. В противном случае любые заявления о реформировании Бюро экономической безопасности рискуют остаться лишь декларациями.

Евгений Царенко

ЭкономикаКриминал и ЧПпубликации
Руслан Кравченко
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