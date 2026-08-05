Генштаб подтвердил поражение вражеских баз, переправы в Донецкой области и склада в Крыму
Киев • УНН
Силы обороны Украины в ночь на 5 августа 2026 года поразили пункты управления БпЛА и другие объекты противника. Также была уничтожена переправа через реку Мокрые Ялы в Донецкой области и склад в Крыму.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение пунктов управления, переправы и других объектов врага на временно оккупированных территориях и в рф, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 5 августа 2026 года и вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника", — говорится в сообщении Генштаба.
"Поражены пункты управления БпЛА оккупантов в районах Малых Щербаков Запорожской области, Константиновки, Часова Яра и Зеленого Поля в Донецкой области, а также Волфинского Курской области рф. Отдельно нанесено поражение пункту управления противника в районе Бахмута Донецкой области", — указали в Генштабе.
Кроме того, поражена переправа через реку Мокрые Ялы в районе Веселого в Донецкой области, которую противник использует для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств
Как сообщили в Генштабе, "также наши воины нанесли удар по складу материально-технических средств противника в Ишуни (АР Крым)".
Генштаб подтвердил поражение пункта фсб, мостов на курщине и оккупированных территориях04.08.26, 13:31 • 2770 просмотров