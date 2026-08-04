Генштаб подтвердил поражение пункта фсб, мостов на курщине и оккупированных территориях
Киев • УНН
В ночь на 4 августа Силы обороны Украины поразили пункт ФСБ в Щасливцево, автомобильный мост на Курщине и железнодорожный мост в Запорожской области. Также нанесены удары по ремонтным подразделениям и объектам в Крыму.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение задействованного оккупантами в логистике автомобильного моста в Курской области и железнодорожного моста на временно оккупированной территории, пункта ФСБ и других объектов противника, пишет УНН.
В ночь на 4 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили временный пункт дислокации подразделения ФСБ в Щасливцево Херсонской области
Потери врага уточняются
Также поражены автомобильный мост через реку Сейм в районе Званого Курской области РФ и железнодорожный мост через реку Молочную в районе Светлодолинского Запорожской области, которые противник использует для военной логистики и переброски сил и средств
По данным Генштаба, "также нанесено поражение ремонтным подразделениям оккупантов в Волчанском Запорожской области и Вольном на Донетчине".
"Во временно оккупированном украинском Крыму поражены пункт связи и питания ретранслятора ударных БПЛА типа "Герань/Гербера" в Оленевке и вышка со средствами радиоэлектронной борьбы в Артёмовке. Кроме того, в Бахмуте Донецкой области поражены пункт управления противника и узел связи", - отметили в Генштабе.
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