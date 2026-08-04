В Украине маловодье на реках на фоне жары - раскрыли, где рекордно низкие уровни
Киев • УНН
В Минэкономики сообщили об устойчивом маловодье на большинстве рек Украины, в частности на Днестре и Южном Буге уровни воды ниже минимальных значений. Из-за этого в июле ограничили водопользование для 185 потребителей.
Маловодье фиксируют на реках Украины, на отдельных водоемах - рекордно низкие уровни воды, сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды во вторник, пишет УНН.
Детали
"Водные ресурсы являются одними из наиболее уязвимых к изменению климата. Украина уже ощущает последствия длительных периодов жары, дефицита осадков и роста испарения. На большинстве рек страны сохраняется устойчивое маловодье, а на отдельных водных объектах фиксируются исторически низкие уровни воды", - сообщили в Минэкономики.
Это, как отмечается, влияет не только на экосистемы, но и на водоснабжение, сельское хозяйство, энергетику и экономику. Такая ситуация требует постоянного мониторинга и системных решений для обеспечения водной безопасности страны.
По состоянию на 3 августа на большинстве рек страны наблюдается низкая летняя межень. Самая сложная ситуация – на реках Карпатского региона, притоках Среднего Днепра, Припяти и Южного Буга. На отдельных гидрологических постах рек Днестр, Орава, Рика, Вича, Турья, Западный Буг, Турия, Стыр и Южный Буг уровни воды уже стали ниже минимальных значений за весь период наблюдений
Министерство экономики и окружающей среды совместно с Государственным агентством водных ресурсов и Украинским гидрометеорологическим центром продолжают постоянный мониторинг гидрологической ситуации. Одной из мер реагирования на длительное маловодье стало ограничение права на специальное водопользование. Только в течение июля такие ограничения были введены для 185 водопользователей в различных регионах Украины.
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