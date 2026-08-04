Взрывы на полигоне в Хмельницком: среди версий - диверсия и нарушения, обнаружены фрагменты тел

В деле о неконтролируемой детонации боеприпасов на полигоне в Хмельницком ГБР провело первоочередные следственные действия и проверяет две версии, в том числе диверсию, пятеро военных считаются пропавшими без вести, во время поисковых работ обнаружены фрагменты тел, 8 военных травмированы, сообщили в бюро во вторник, пишет УНН.

Сотрудники ГБР провели первоочередные следственные действия на месте неконтролируемой детонации боеприпасов на военном полигоне в Хмельницком. Следствие проверяет две основные версии события - нарушение при перевозке и разгрузке боеприпасов или диверсию - указали в ГБР.

По данным ГБР, "неконтролируемая детонация на военном объекте на окраине Хмельницкого произошла 31 июля 2026 года около 11:55 и длилась почти до конца дня".

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Сотрудники ГБР во взаимодействии с командованием Сил специальных операций ВСУ, Нацполицией и ГСЧС работают на месте происшествия и участвуют в ликвидации его последствий.

Одна из версий следствия - возможное нарушение правил при перевозке или разгрузке боеприпасов, которое могло вызвать первый взрыв и последующую детонацию. Также проверяется версия диверсионных действий, направленных на уничтожение вооружения - отметили в ГБР.

"По состоянию на 3 августа 2026 года пятеро военнослужащих считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, они разгружали боеприпасы на складе воинской части", - сообщили в ГБР.

Во время поисковых работ обнаружены фрагменты тел. Они переданы для проведения судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз, которые должны установить личности погибших. Назначены и другие необходимые экспертизы - сказано в сообщении ГБР.

"В результате взрывов восемь военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Угрозы их жизни нет. Информации о пострадавших гражданских не поступало", - указали в бюро.

"Следователи уже допросили командование и военнослужащих части, а также потерпевших. Изъята документация, касающаяся хранения, перевозки и разгрузки боеприпасов. После завершения детонации проведен предварительный осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС, как отмечается, продолжают разминирование территории за пределами военного объекта. "Для дальнейшей работы непосредственно на полигоне будет создана специальная комиссия", сообщили в бюро.

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Также продолжается фиксация повреждений жилых домов и другого имущества вблизи военного объекта.

Предварительная квалификация - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины) - указали в ГБР.

Досудебное расследование продолжается. Уголовное производство находится на личном контроле руководства ГБР. Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.