В Иране говорят, что планировали удары по трём целям на Украине, но отменили атаку после извинений Киева

Иранская армия готовилась нанести удар по трем целям в Украине после атаки на торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил старший советник лидера Ирана Мохсен Резаи, сообщает УНН со ссылкой на иранский канал PressTV.

Детали

По его словам, впоследствии Тегеран отказался от своих намерений.

Мы намеревались нанести удар по трем объектам в Украине, но отменили атаку после того, как Украина принесла извинения - сказал Резаи.

Контекст

26 июля Иран обвинил Украину в якобы атаке на гражданское судно в Каспийском море, заявив об одном погибшем и одном раненом моряке.

Впоследствии Тегеран вызвал поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на иранское торговое судно.

28 июля и. о. министра иностранных дел Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Арагчи и заверил в желании Украины избежать эскалации.

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