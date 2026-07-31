Арнольд Шварценеггер показал тренировку в день своего 79-летия

Арнольд Шварценеггер отметил 79-й день рождения, опубликовав фотографии с тренировки. На снимках актер продемонстрировал свою физическую форму и обратился к поклонникам с сообщением о своем фитнес-проекте. Об этом сообщает издание Page Six, передает УНН.

Детали

Арнольд Шварценеггер показал новые фотографии, сделанные в день его 79-летия. Звезду фильмов "Терминатор" и "Хищник" сфотографировали во время силовой тренировки, вероятно, в Лос-Анджелесе.

"На обоих снимках он был одет в черную футболку и шорты к ним, а также добавил золотые часы и солнцезащитные очки, демонстрируя своим подписчикам свои массивные руки", – пишет издание.

В подписи к фото актер рассказал о своем приложении для фитнеса Pump Club, которое предлагает персонализированное отслеживание питания и программы тренировок.

"Мне сегодня исполняется 79 лет. Я не хочу никаких подарков. Вместо этого, моя команда и я переворачиваем фитнес-индустрию с ног на голову", – написал Шварценеггер.

После публикации поклонники оставили под постом комментарии, в которых отметили физическую форму актера накануне его 80-летия.

Напомним

Арнольд Шварценеггер снова сыграет - в ленте "Король Конан" о потере трона пожилым героем. Режиссером и сценаристом проекта стал Кристофер Маккуорри.