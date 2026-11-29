Враг в ночь на воскресенье, 29 ноября, атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

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По его словам, в результате вражеского удара по жилой многоэтажке есть пострадавшие.

На месте работают все соответствующие службы. Развернут оперативный штаб для помощи людям - отметил Лысак.

Позже он констатировал, что ночная атака на Одессу унесла жизнь пожилой женщины.

Напомним

российский удар по центру Одессы 18 ноября унес жизни трех человек.

"Оставалось три квартала до офиса" — в Одессе во время утренней атаки погибла продюсер телеканала