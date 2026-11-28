Атака дронами на Синельниково: двое 17-летних парней в больнице
Киев • УНН
Российские ударные беспилотники атаковали Синельниково в Днепропетровской области. Двое 17-летних парней получили тяжелые травмы, повреждены дом, СТО и автомобили.
Враг вечером в субботу, 28 ноября, атаковал город Синельниково в Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате вражеского удара пострадали двое 17-летних юношей.
С тяжелыми травмами их доставили в больницу — медики оказывают пострадавшим необходимую помощь
Он уточнил, что враг атаковал город ударными беспилотниками. Повреждены частный дом, здание СТО и автомобили.
Напомним
24 октября российские войска атаковали Синельниково дроном. Погибли три человека, еще 12 были ранены.
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