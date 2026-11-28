Фото иллюстративное, автор — Роман Балук.

В Украине хотят запретить освещение в средствах массовой информации сведений о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры. Об этом говорится в решении СНБО, введённом в действие Президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт УНН.

Детали

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 октября 2026 года касается мер по усилению защиты объектов критической инфраструктуры на следующий отопительный период 2026/27 года.

Упоминание о запрете освещения в средствах массовой информации сведений о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры содержится в перечне поручений Кабинету министров.