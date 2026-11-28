В Украине хотят запретить СМИ писать о разрушении критической инфраструктуры
Киев • УНН
СНБО поручила правительству "принять меры" по запрету СМИ освещать последствия разрушений и сроки восстановления критической инфраструктуры. Решение касается отопительного сезона 2026/27.
В Украине хотят запретить освещение в средствах массовой информации сведений о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры. Об этом говорится в решении СНБО, введённом в действие Президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт УНН.
Детали
Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 октября 2026 года касается мер по усилению защиты объектов критической инфраструктуры на следующий отопительный период 2026/27 года.
Упоминание о запрете освещения в средствах массовой информации сведений о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры содержится в перечне поручений Кабинету министров.
Кабинету министров Украины ... принять неотложные меры по запрету освещения в средствах массовой информации сведений о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры, а также этапов и состояния строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения, в частности предусмотренных Комплексными планами устойчивости регионов и отдельных городов