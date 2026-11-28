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В субботу в Албании вспыхнуло насилие во время студенческого протеста с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы. Эта акция стала продолжением антиправительственных выступлений, которые продолжаются уже несколько месяцев, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В День независимости демонстранты собрались в столице страны, Тиране, и начали забрасывать полицейских спецназовцев камнями и «коктейлями Молотова». Правоохранители ответили применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.

Протесты, вызванные возмущением из-за коррупции в правительственных кругах, нехватки рабочих мест и низкого качества образования, охватили Тирану еще в середине октября, а впоследствии распространились и на другие города. Нередко они перерастали в насилие: участники акций поджигали правительственные здания и банки, разбивали витрины магазинов, а также выламывали брусчатку, чтобы бросать ее в полицейских.

По словам журналиста агентства Reuters, в субботу протестующие — некоторые из них были в масках — забрасывали камнями правительственное здание и пытались прорваться к офису Рамы, однако полиция оттеснила их.

«Хватит это терпеть: коррупцию, бедность, массовую эмиграцию», — заявила 45-летняя инженер Эралда Базе, присоединившаяся к субботнему митингу.

Другие участники требовали лучших условий жизни и более качественного здравоохранения.

Добавим

Правительство Рамы отрицает наличие коррупции и призывает к диалогу относительно требований протестующих. Кроме того, власти ввели ряд мер — в частности, снизили цены на топливо и увеличили финансовую помощь малообеспеченным семьям — в попытке успокоить волну протестов.

Эти беспорядки, ставшие продолжением летних — преимущественно мирных — протестов против строительства элитного комплекса на побережье (проект поддерживает Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа), представляют собой самый серьезный вызов для Эди Рамы. Он возглавляет правительство с 2013 года, а в прошлом году одержал победу на выборах, обеспечив себе четвертый срок на должности.

На одном из плакатов во время субботней акции было написано: «Албания не продается».

В Албании вспыхнули новые протесты, несмотря на штрафы свыше $6 тысяч

В свою очередь, Рама утверждает, что строительство является законным, а природная среда будет сохранена.

В последние годы имидж Албании серьезно пострадал из-за коррупционных скандалов. По мнению аналитиков, страна превратилась в центр для преступных группировок, которые используют ее для отмывания средств, полученных от торговли наркотиками и оружием.

Однако сам Рама заявляет, что его правительство борется с коррупцией как никогда решительно. Албания возглавляет группу балканских стран, стремящихся присоединиться к ЕС, и намерена вступить в него до 2030 года.