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В Албании вспыхнули новые протесты, несмотря на штрафы свыше $6 тысяч

Киев • УНН

 • 912 просмотра

В Тиране протестующие подожгли стулья возле офиса премьер-министра Эди Рамы. Власти ввели штрафы в размере свыше $6 тысяч.

В Албании вспыхнули новые протесты, несмотря на штрафы свыше $6 тысяч

В столице Албании Тиране 25 октября прошли масштабные протесты против правительства премьер-министра Эди Рамы. Люди вышли на улицы несмотря на введённые властями штрафы за участие в акциях. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Протестующие собрались у Министерства образования, после чего направились к офису премьер-министра. Там они подожгли стулья, которые Рама ранее выставил перед зданием как символ приглашения к диалогу.

В тот же день премьер ввёл новые ограничения, предусмотрев штрафы в размере 500 тысяч леков, или более $6 тысяч, для участников протестов.

Протесты продолжаются на фоне коррупционных скандалов

Правительство Рамы неоднократно оказывалось в центре коррупционных скандалов. Кроме того, Албания сталкивается с проблемой организованной преступности и отмывания денег, что осложняет её вступление в ЕС.

Массовые студенческие протесты продолжаются в стране уже несколько недель. Ранее они коснулись даже офиса Колледжа Европы в Тиране.

Несмотря на общественное недовольство, Эди Рама заявил, что не собирается уходить в отставку.

В столице Албании протестующие атакуют полицию и поджигают правительственные здания24.10.26, 23:55 • 10577 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Митинги в Украине
Эди Рама
Албания
Европейский Союз