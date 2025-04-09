Встреча с премьером Албании и саммит: Зеленский обсудит в Тиране оборонное сотрудничество и евроатлантический путь

Президент Зеленский посещает Тирану, Албания, чтобы встретиться с премьер-министром Эди Рамой и принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, поддержку мирных усилий Украины и их общий путь к евроатлантической интеграции.