Власти Албании заблокировали TikTok на 12 месяцев, чтобы защитить молодежь после смерти 14-летнего мальчика. Решение вызвало критику из-за ограничения свободы слова и возможной цензуры.
Президент Украины обсудил военную поддержку и сотрудничество с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. Среди ключевых тем - поставки F-16, гарантии безопасности и совместные европейские инициативы.
Президент Украины встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на Всемирном экономическом форуме. Стороны обсудили развитие торговли и договорились о наращивании поставок аграрной продукции.
Зеленский и Рама подписали в Давосе соглашение о 10-летнем сотрудничестве между странами. Албания будет оказывать военную помощь и поддержит подготовку украинских пилотов для F-16.
Албанское правительство заблокирует доступ к TikTok с января на один год. Решение принято после смертельной драки между подростками возле школы в Тиране, спровоцированной конфликтом в соцсетях.
Корабль ВМС Италии доставил 16 мигрантов в Албанию в рамках нового соглашения между странами. Это первая группа беженцев, размещенная в новом центре приема в порту Шенджин.
В Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления Албании в ЕС на уровне министров. Открыты переговоры по Кластеру 1 «Основы», включающему 8 ключевых сфер и разделов.
Президент Украины обсудил ситуацию на фронте и оборонные потребности с премьер-министрами трех стран и президентом Словении. Зеленский поблагодарил за солидарность и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Албанская полиция разогнала оппозиционных протестующих слезоточивым газом.
Оппозиционные протестующие в Албании забросали коктейлями Молотова здание правительства и мэрии, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы из-за обвинений в коррупции и освобождения лидера оппозиции Сали Бериши из-под домашнего ареста.
Зеленский обсудил с президентом Чили Борисом ситуацию в Харьковской области, где Россия пытается расширить свое вторжение, и Борич подтвердил свое участие в предстоящем мирном саммите в Швейцарии.
Албания будет представлена на предстоящем мирном саммите в Швейцарии, что обновили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама.
Анналена Бербок была награждена орденом Ярослава Мудрого третьей степени, эту награду президент Украины присудил ей в конце прошлого года своим указом.
Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов и бывший главный раввин москвы, получит Международную премию Карла Великого за выдающийся вклад в объединение Европы и преданность межрелигиозному обмену.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что президент Франции Макрон во время своего визита в Киев представит детали новых идей по укреплению Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку и заявил, что Албания готова присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
Премьер-министр Албании Эди Рама подчеркнул важность сохранения четкой проукраинской позиции и продолжения предоставления оружия Украине, отметив, что потеря ясности грозит вступлением в фазу темноты, а прекращение поставок оружия было бы циничным и абсурдным.
Зеленский предупредил, что если россия переживет свою агрессию против Украины и путин останется у власти, москва попытается дестабилизировать другие страны, такие как страны Балтии и Молдова.
Зеленский объявил о договоренностях по усилению украинской артиллерии после саммита Украина-Юго-Восточная Европа.
Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал тех, кто в Европе заявляет, что прекращение поставок оружия в Украину принесет мир, назвав такую точку зрения циничной и абсурдной.
В Тиране, Албания, начался саммит Украина-Юго-Восточная Европа, посвященный двухлетию с начала полномасштабной войны России против Украины, на котором президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Албании за поддержку.
Президент Зеленский подписал с премьер-министром Албании Договор о дружбе и сотрудничестве, стороны обсудили оборонные потребности Украины и возможное совместное производство вооружений.
Зеленский встречается с премьер-министром Албании Рамой в Тиране.
Президент Зеленский посетил Албанию, чтобы принять участие в Саммите в поддержку Украины и встретиться с премьер-министром Албании Эди Рамой для подписания соглашений между странами.
Президент Зеленский посещает Тирану, Албания, чтобы встретиться с премьер-министром Эди Рамой и принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, поддержку мирных усилий Украины и их общий путь к евроатлантической интеграции.
Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании временных центров содержания мигрантов в Албании. Ранее соглашение оспаривала оппозиция, но теперь ожидается, что оно будет ратифицировано парламентом Албании, где большинство имеет партия премьер-министра Эди Рамы.