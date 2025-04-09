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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26810 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Албания заключили двустороннее соглашение по безопасности: что оно предусматривает

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В Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления Албании в ЕС на уровне министров. Открыты переговоры по Кластеру 1 «Основы», включающему 8 ключевых сфер и разделов.

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Президент Украины обсудил ситуацию на фронте и оборонные потребности с премьер-министрами трех стран и президентом Словении. Зеленский поблагодарил за солидарность и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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Полиция Албании применила газ против протестующих оппозиции

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В Албании демонстранты забросали здание правительства коктейлями Молотова

Оппозиционные протестующие в Албании забросали коктейлями Молотова здание правительства и мэрии, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы из-за обвинений в коррупции и освобождения лидера оппозиции Сали Бериши из-под домашнего ареста.

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Президент Чили подтвердил участие в саммите мира - Зеленский

Зеленский обсудил с президентом Чили Борисом ситуацию в Харьковской области, где Россия пытается расширить свое вторжение, и Борич подтвердил свое участие в предстоящем мирном саммите в Швейцарии.

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Албания будет представлена на саммите мира – Зеленский

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За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

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Цинично и абсурдно: премьер Албании о заявлениях отдельных людей в Европе, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир

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Зеленский в Албании: стали известны детали визита: стали известны детали визита

Президент Зеленский посетил Албанию, чтобы принять участие в Саммите в поддержку Украины и встретиться с премьер-министром Албании Эди Рамой для подписания соглашений между странами.

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Встреча с премьером Албании и саммит: Зеленский обсудит в Тиране оборонное сотрудничество и евроатлантический путь

Президент Зеленский посещает Тирану, Албания, чтобы встретиться с премьер-министром Эди Рамой и принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, поддержку мирных усилий Украины и их общий путь к евроатлантической интеграции.

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Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании центров содержания мигрантов

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