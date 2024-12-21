В Албании заблокируют TikTok: как долго будет действовать ограничение
Киев • УНН
Албанское правительство заблокирует доступ к TikTok с января на один год. Решение принято после смертельной драки между подростками возле школы в Тиране, спровоцированной конфликтом в соцсетях.
Албания с января заблокирует TikTok. Ограничение доступа к сервису будет действовать минимум год, заявил премьер-министр Албании Эди Рама, передает УНН со ссылкой на DW.
«Мы закроем его (доступ) на год и начнем внедрять программы, которые послужат образованию учеников и помогут родителям следить за развитием своих детей», - заверил глава Камбину.
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Заявления о блокировке соцсети произошли через месяц после того, как 14-летний ученик был убит, а еще один подросток ранен в результате драки возле школы в Тиране, которая началась с конфликта в соцсетях, напомнила агентство AFP.
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