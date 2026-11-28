В Telegram-каналах распространяются сообщения о возможной замене "Мадяра" на должности командующего Силами беспилотных систем. В Офисе Президента подчёркивают — это "вброс", передаёт УНН.

Детали

В социальных сетях распространяют информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы говорил с Павлом Палисой о возможной замене командующего Силами беспилотных систем.

О Мадяре на встрече даже не упоминали — сообщил журналистам советник главы государства Дмитрий Литвин и назвал сообщения "вбросом".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с заместителем руководителя ОП Павлом Палисой продолжение программы закупок пикапов, поставки Украине ПВО и турелей, а также кадровые вопросы в военной сфере.