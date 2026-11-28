Президент України Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника ОП Павлом Палісою продовження програми закупівель пікапів, постачання Україні ППО та турелей, а також кадрові питання у військовій сфері, передає УНН.

Доповідь Павла Паліси. Перше – ситуація на фронті та у військах, наявні потреби. Готуємо продовження програми закупівель пікапів на наступний рік – обсяги, фінансування. Важливо допомагати із цією потребою і надалі - повідомив Зеленський.

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За його словами, Паліса доповів про свою комунікацію з визначеними партнерами щодо постачання в Україну засобів ППО, турелей та іншого обладнання.

Обговорили пріоритети в роботі заради нашої антибалістичної програми FREYJA, відповідні домовленості з виробниками в Європі. Рухаємось за програмою, і створення справді ефективної антибалістичної системи наближаємо - додав Президент.

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Крім того, під час зустрічі йшлося й про окремі кадрові питання у військовій сфері.

Проведемо призначення разом з міністром оборони України та Головнокомандувачем ЗСУ. Слава Україні! - резюмував Глава держави.

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