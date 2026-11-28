Новий склад Конгресу США, у якому із січня 2027 року більшість матимуть демократи, може ухвалити законодавство, яке зобов'яже адміністрацію Дональда Трампа підтримувати Україну та Тайвань, а сенатор Тім Кейн запропонував спосіб уникнути президентського вето. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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Під час Галіфакського міжнародного безпекового форуму в Канаді американські сенатори провели зустрічі з представниками союзних держав, які закликали Конгрес активніше підтримувати Україну.

За словами сенатора-демократа Енді Кіма, іноземні посадовці просили американських законодавців говорити гучніше, оскільки наразі єдиним голосом США, який вони чують, залишається Трамп.

Як Конгрес може уникнути вето Трампа

Сенатор Тім Кейн припустив, що фінансування України можна включити до законопроєкту разом з іншими ініціативами, у реалізації яких зацікавлений американський президент.

Якщо додати фінансування для України в законопроєкт разом з іншими речами, які подобаються Трампу, можливо, він вирішить не накладати вето – пояснив Кейн.

Сенатор також переконаний, що наступного року Конгрес значно рішучіше виступатиме на підтримку НАТО та союзників США, навіть якщо законодавцям не вдасться змінити політику американського президента.

Водночас частина американських законодавців та іноземних дипломатів сумнівається, що новий Конгрес зможе ефективно стримувати Трампа. Вони побоюються, що президент блокуватиме ухвалені законопроєкти або шукатиме способи не виконувати їхні положення, як це вже сталося із законом про санкції проти росії, більшість передбачених яким обмежень Трамп відмовився застосовувати.

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