Науковці виявили потенційний зв'язок між утриманням котів та підвищеною ймовірністю розвитку шизофренії і споріднених психічних розладів. Однією з можливих причин такого зв'язку дослідники називають паразита Toxoplasma gondii, повідомляє ScienceAlert, пише УНН.

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У 2023 році науковці опублікували метааналіз 17 досліджень, результати якого засвідчили, що у людей, які контактували з котами, шанси розвитку шизофренії були приблизно вдвічі вищими. Вивчати цей зв'язок психіатри та вірусологи почали ще у 1990-х роках, звернувши особливу увагу на людей, які жили з котами в дитинстві.

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Однією з можливих причин науковці вважають паразита Toxoplasma gondii, який здатний проникати у клітини людського мозку.

Заразитися ним можна через контакт із забрудненими котячими випорожненнями, ґрунтом, водою, продуктами харчування або вживання недостатньо термічно обробленого м'яса. В окремих випадках токсоплазмоз може супроводжуватися галюцинаціями та маренням.

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Водночас результати наукових досліджень залишаються суперечливими. Зокрема, у 2026 році дослідники Університетського коледжу Лондона проаналізували дані 3542 людей і не виявили зв'язку між утриманням котів у дитинстві та рівнем антитіл до паразита.

Науковці наголошують, що прямого причинно-наслідкового зв'язку між утриманням котів та розвитком шизофренії наразі не доведено. Тому наявні результати досліджень не є підставою відмовлятися від домашніх улюбленців.

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