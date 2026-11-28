У Великій Британії запускають найбільше у світі дослідження ефективності штучного інтелекту у діагностиці раку молочної залози, до участі в якому планують запросити майже 700 тисяч жінок. Науковці хочуть з'ясувати, чи здатна технологія виявляти онкологічні захворювання на більш ранніх стадіях, повідомляє BBC, пише УНН.

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Набір учасниць уже розпочався у лікарнях Кембриджського університету. Загалом до дослідження долучаться 30 медичних закладів Великої Британії.

Наразі результати мамографії у країні аналізують 2 медичні спеціалісти. У межах експерименту одного з них замінить штучний інтелект.

Як штучний інтелект може змінити діагностику раку

Попередні дослідження меншого масштабу вже продемонстрували потенціал ШІ у підвищенні точності виявлення злоякісних новоутворень.

Водночас науковці прагнуть переконатися, що використання технології не призведе до гіпердіагностики – виявлення пухлин, які могли б ніколи не спричинити симптомів, а також до проведення зайвих медичних процедур.

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За словами професорки Кембриджського університету Фіони Гілберт, штучний інтелект може зменшити навантаження на радіологів, дозволивши їм приділяти більше уваги онкологічним пацієнтам та прискорити початок лікування.

Щороку у Великій Британії діагностують близько 59 тисяч нових випадків раку молочної залози. Приблизно третину з них виявляють завдяки профілактичній мамографії.

За оцінками фахівців, чинна британська програма скринінгу раку молочної залози щороку допомагає запобігти близько 1300 смертям.

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