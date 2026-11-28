В Великобритании запускают крупнейшее в мире исследование эффективности искусственного интеллекта в диагностике рака молочной железы, к участию в котором планируют пригласить почти 700 тысяч женщин. Учёные хотят выяснить, способна ли технология выявлять онкологические заболевания на более ранних стадиях, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Набор участниц уже начался в больницах Кембриджского университета. Всего в исследовании примут участие 30 медицинских учреждений Великобритании.

В настоящее время результаты маммографии в стране анализируют 2 медицинских специалиста. В рамках эксперимента одного из них заменит искусственный интеллект.

Как искусственный интеллект может изменить диагностику рака

Предварительные исследования меньшего масштаба уже продемонстрировали потенциал ИИ в повышении точности выявления злокачественных новообразований.

В то же время учёные стремятся убедиться, что использование технологии не приведёт к гипердиагностике — выявлению опухолей, которые, возможно, никогда не вызвали бы симптомов, — а также к проведению ненужных медицинских процедур.

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По словам профессорки Кембриджского университета Фионы Гилберт, искусственный интеллект может снизить нагрузку на радиологов, позволив им уделять больше внимания онкологическим пациентам и ускорить начало лечения.

Ежегодно в Великобритании диагностируют около 59 тысяч новых случаев рака молочной железы. Примерно треть из них выявляют благодаря профилактической маммографии.

По оценкам специалистов, действующая британская программа скрининга рака молочной железы ежегодно помогает предотвратить около 1300 смертей.

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