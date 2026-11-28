Один из самых разыскиваемых наркопреступников Европы, 35-летний нидерландец Йозеф Йоганнес Лейдеккер, известный как Болле Йос, предположительно поселился в Сьерра-Леоне и женился на дочери президента страны. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

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Лейдеккер, которого считают создателем масштабной кокаиновой империи, годами скрывается от правоохранителей. За информацию, которая поможет его задержать, объявлена награда в размере 2 млн евро.

Выйти на след наркобарона удалось благодаря видеозаписи новогоднего богослужения в Сьерра-Леоне 1 января 2025 года. Видео опубликовала в Facebook супруга президента страны Джулиуса Маады Био.

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Среди присутствующих на богослужении, помимо самого президента, заметили и мужчину, похожего на разыскиваемого наркопреступника. Мероприятие также посетил руководитель национального агентства по борьбе с наркотиками.

Наркобарону грозит более 100 лет тюремного заключения

По информации AFP, в Сьерра-Леоне Лейдеккер использует имя Омар Шериф, а его предполагаемой супругой является дочь президента страны Агнес Био.

Нидерландские правоохранители также предполагают, что ранее наркобарон скрывался на территории Турции.

В настоящее время власти Нидерландов требуют экстрадиции Лейдеккера. С учетом количества и тяжести уголовных обвинений ему грозит более 100 лет тюремного заключения.

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