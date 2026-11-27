Главную ёлку страны начнут устанавливать в Киеве сегодня, 27 ноября, и планируют завершить 4 декабря. Оформление будет выполнено в рамках концепции "Свет внутри". Детали раскрыл мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга 27 ноября, пишет УНН.

Сегодня начнутся работы по монтажу главной ёлки на Софийской площади. Завершить их должны 4 декабря. Традиционно праздничная локация начнёт работу в День святого Николая, 6 декабря. Проведение массовых мероприятий не предусмотрено - сообщил Кличко.

Ёлку, по его словам, устанавливают по инициативе представителей бизнеса. "Расходы на установку, оформление, обслуживание и содержание праздничной локации организатор берёт на себя. Средства из городского бюджета на это выделяться не будут", — отметил мэр.

"Концепция "Свет внутри" предусматривает интересно оформленное пространство внутри ёлки. Она будет высотой 16 м. На локации расположены ярмарочный домик и детский паровозик", — раскрыл детали Кличко.

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