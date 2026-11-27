Исследователи использовали трёхмерную карту видеоигры Grand Theft Auto V, чтобы смоделировать последствия повышения уровня моря и затопления прибрежных территорий. Результаты эксперимента показали, что виртуальный ландшафт игры довольно точно воспроизводит особенности реального Лос-Анджелеса, пишет УНН.

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Исследование провели Пол Норенберг из Потсдамского университета в Германии и Гюг Лантюи из Института Альфреда Вегенера. Они создали цифровую модель рельефа вымышленного города Лос-Сантос, прототипом которого стал Лос-Анджелес, и использовали её для оценки рисков затопления.

Учёные рассмотрели два климатических сценария: сокращение выбросов парниковых газов и их дальнейший рост. Согласно сценарию высоких выбросов, к 2300 году уровень моря с учётом штормовых нагонов может повыситься на 5,18 метра. В таком случае под водой окажется около 5,1% территории Лос-Сантоса, включая порт, очистные сооружения и прибрежную энергетическую инфраструктуру.

К 2500 году показатель может вырасти до 8,22 метра, а затопленными могут оказаться 6,5% территории города. В то же время при сценарии сокращения выбросов к 2300 году вода охватит лишь 2,2% территории, не затронув основные объекты инфраструктуры.

Чтобы проверить точность модели, исследователи сравнили её результаты с научными данными о подверженных затоплению районах Лос-Анджелеса. Оказалось, что определённые в игре зоны риска совпадают с тремя реальными локациями: Венис-Бич, Пасифик-Палисейдс и портом Лос-Анджелеса.

В то же время авторы подчёркивают, что модель не является точным прогнозом. Она не учитывает ряд факторов, влияющих на затопление побережья, в частности движение волн, эрозию пляжей, морские течения и изменения рельефа.

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