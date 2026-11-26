"Чёрная пятница", которая в этом году приходится на 27 ноября, уже традиционно привлекает украинцев масштабными распродажами, привлекательными скидками и рекламными обещаниями значительной экономии. Однако нередко желание воспользоваться выгодным предложением заставляет людей покупать вещи, которые им на самом деле не нужны.

Почему страх потерять скидку может перевешивать рациональные аргументы, как маркетологи влияют на решения покупателей и почему даже финансово грамотные люди поддаются ажиотажу, УНН рассказала PhD, практический психолог и гештальт-терапевт Александра Ганкевич.

Когда скидки обойдутся дороже покупок: что "Чёрная пятница" делает с нашей психикой

Представим обычную ситуацию: человек заходит в интернет-магазин, чтобы просмотреть предложения, и видит товар со скидкой 70%. Рядом мигает таймер, сообщающий, что до окончания акции осталось несколько часов. Дополнительная надпись предупреждает: товар почти закончился. Ещё несколько минут назад покупатель даже не задумывался о необходимости этой вещи. Однако теперь возникает ощущение, что отказаться от покупки означает упустить уникальную возможность.

Именно на этом психологическом механизме в значительной степени основывается эффективность сезонных распродаж: покупатели стремятся сэкономить, однако под влиянием эмоций могут потратить больше, чем планировали.

Почему страх потерять скидку оказывается сильнее здравого смысла

Александра Ганкевич объясняет, что желание воспользоваться выгодным предложением может возникнуть ещё до того, как человек успеет рационально оценить необходимость покупки.

Ощущение "я могу упустить выгоду" может возникнуть раньше, чем мы успеем обдумать покупку. Это быстрая эмоциональная оценка, в которой участвуют различные участки мозга. Маркетологи используют это ощущение, когда добавляют таймер или напоминают, что акция вот-вот закончится, — объясняет эксперт.

В психологии подобное переживание связывают с FOMO (Fear of Missing Out) — страхом пропустить что-то важное или выгодное. Во время распродаж этот механизм может проявляться как опасение не успеть приобрести товар по привлекательной цене.

Ещё один фактор, который подталкивает к необдуманным и незапланированным покупкам со скидкой, — так называемый "эффект якоря". Речь идёт об особенности восприятия информации, когда первая увиденная цифра становится ориентиром для дальнейшей оценки стоимости.

Представим, что на ценнике зачёркнуто 5 000 грн, а рядом написано 2 500 грн. Первая цифра становится точкой отсчёта. Это называют эффектом якоря. Мы ещё ничего не купили, а уже мысленно засчитали себе 2 500 грн экономии. Поэтому отказ от покупки может ощущаться так, будто мы теряем выгоду, которую уже почти получили — рассказывает собеседница УНН.

В такой ситуации покупатель начинает воспринимать потенциальную экономию как собственное приобретение. Из-за этого отказ от покупки может вызвать дискомфорт, даже если сама вещь ему не нужна.

Ажиотаж усиливает и социальный фактор. Когда знакомые обсуждают скидки, блогеры снимают "распаковки", а социальные сети переполнены рекламой, распродажа постепенно превращается в событие, к которому хочется присоединиться.

По словам Ганкевич, в такой атмосфере человек стремится не только приобрести товар дешевле, но и стать частью общего тренда, а также разделить с социумом положительные эмоции.

Как маркетологи создают иллюзию уникальной возможности

Один из наиболее распространённых способов заставить человека что-то купить во время "Чёрной пятницы" — создание ощущения срочности. Для этого продавцы используют таймеры обратного отсчёта, сообщения об ограниченных остатках товаров и краткосрочные акции.

Надписи вроде "осталось всего две единицы", "скидка действует до полуночи" или "предложение только сегодня" могут побуждать покупателей принимать решения быстрее. Это связано с эффектом дефицита: возможности, которые кажутся ограниченными, нередко воспринимаются как более ценные.

Другой распространённый приём — акцент на большом проценте скидки. Реклама обещает снижение цен до 80–90%, однако максимальная скидка может распространяться лишь на отдельные позиции. Дополнительным стимулом становятся персонализированные предложения, напоминания о товарах в корзине и бесплатная доставка после достижения определённой суммы заказа. В результате потребитель может добавлять к покупке вещи, которые изначально не планировал приобретать.

Однако сами по себе такие маркетинговые инструменты не обязательно свидетельствуют об обмане. Проблема возникает тогда, когда информация о стоимости, наличии товара или условиях акции не соответствует действительности.

Для этого в Госпродпотребслужбе накануне "Чёрной пятницы" даже напомнили, что продавцам запрещено искусственно завышать первоначальную стоимость товара для создания иллюзии большей скидки. Реклама также не должна вводить потребителей в заблуждение относительно условий приобретения. К слову, нарушения, о которых предупреждает ведомство, уже случались в Украине на практике. В частности, в мае 2026 года в Ивано-Франковской области сетевой магазин оштрафовали на 4059 гривен из-за недостоверной рекламы персональной скидки. Во время проверки выяснилось, что фактический размер скидки отличался от заявленного.

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Почему даже финансово грамотные люди поддаются ажиотажу

Распространённое убеждение, что на маркетинговые уловки попадаются преимущественно невнимательные или финансово неграмотные покупатели, не всегда соответствует действительности. Александра Ганкевич объясняет, что даже человек, хорошо понимающий принципы планирования бюджета, может принять эмоциональное решение, если чувствует необходимость действовать немедленно.

Финансовая грамотность помогает принимать взвешенные решения, когда мы успеваем применить свои знания. А большая скидка, таймер и сообщение "осталось две единицы" создают ощущение, что решать нужно немедленно - говорит госпожа психолог.

Эксперт добавляет, что важную роль играет и привычный для человека способ реагирования на эмоции. По словам специалиста, если в детстве подарки ассоциировались с любовью и заботой, во взрослом возрасте приобретение вещей иногда может становиться способом поддержать себя в моменты одиночества или эмоционального истощения.

При этом удовольствие не всегда связано с самим товаром. Иногда покупателя больше всего радует осознание того, что ему удалось найти выгодное предложение.

Но если мы говорим о людях, которых действительно радует сам факт скидки, то причиной этого может быть и азарт от поиска, и удовольствие от того, как она справилась: "Я сравнила цены, дождалась скидки и удачно купила. Я молодец! - объяснила Ганкевич.

Именно поэтому покупка товара может создавать ощущение успеха, даже если практической потребности в нём нет. Человек получает эмоциональное вознаграждение уже от осознания того, что якобы совершил удачную финансовую операцию.

Война, стресс и неопределённость: почему покупки могут становиться способом успокоиться

Особое значение психология потребления приобретает в условиях длительного стресса и неопределённости, с которыми сталкиваются украинцы из-за войны. Но гештальт-терапевт предупреждает: нельзя безоговорочно утверждать, что все люди в сложных обстоятельствах становятся более склонными к импульсивным расходам.

Кто-то в ответ на неопределённость сберегает, чтобы чувствовать себя спокойнее, а кто-то находит быстрое облегчение в покупках - говорит Ганкевич.

Длительное эмоциональное напряжение может усложнять процесс принятия решений. Когда человек постоянно вынужден реагировать на неотложные проблемы, ему бывает сложнее одновременно оценивать необходимость покупки, её стоимость и возможные последствия для бюджета. И именно в таком состоянии приобретение желаемой вещи может хотя бы иногда помочь хотя бы ненадолго почувствовать контроль над собственной жизнью.

Покупка может на короткое время вернуть ощущение контроля: я решаю, что выбрать, и могу сразу сделать для себя что-то приятное. А этого очень не хватает в сложный период - объясняет эксперт.

Еще одним весомым психологическим фактором, который подталкивает к покупкам в «Черную пятницу», по словам Ганкевич, может становиться страх откладывать жизнь на будущее. В некоторых семьях он формируется под влиянием опыта старших поколений, которые годами отказывали себе в желаемом, а впоследствии так и не смогли реализовать свои планы. Война может усиливать такие переживания. Из-за неопределенности будущего человек иногда склоняется к мысли, что лучше приобрести желаемую вещь сейчас, поскольку впоследствии такой возможности может не быть.

Но именно здесь и кроется ловушка, поскольку эмоциональное облегчение от покупки не всегда соизмеримо с реальными финансовыми возможностями человека и средствами, которые он потратил на положительную эмоцию, но ненужную и слишком дорогую вещь.

Почему после покупок возникают разочарование и чувство вины

Эмоции, сопровождающие приобретение товара, могут существенно отличаться от тех, что возникают после завершения распродажи. Пока человек выбирает вещь, он сосредоточен на ожидаемом удовольствии и потенциальной экономии. Однако после оплаты внимание постепенно переключается на реальную стоимость покупки.

После оплаты меняется то, на чем сосредоточено внимание. До покупки мы предвкушаем выгоду и представляем, как будем пользоваться вещью. Когда ажиотаж спадает, становится легче заметить реальные расходы и оценить, насколько товар нам подходит - объясняет госпожа психолог.

По словам специалистки, разочарование может возникать тогда, когда приобретенная вещь не оправдывает ожиданий, а чувство вины — когда покупатель осознает, что потратил средства, которые планировал направить на более важные нужды.

Где проходит граница между импульсивными покупками и шопоголизмом

Александра Ганкевич объясняет, что главное отличие заключается не столько в стоимости приобретенных вещей, сколько в способности человека контролировать собственное поведение.

Границу определяют повторяемость события, потеря контроля и последствия для повседневной жизни — говорит собеседница УНН.

Импульсивная покупка может быть однократной реакцией на сильные эмоции или рекламный раздражитель. Впоследствии человек способен критически оценить свое решение, сделать выводы и скорректировать расходы. В свою очередь, проблемное покупательское поведение характеризуется повторяемостью и трудностями с самоконтролем.

При шопоголизме этот цикл устойчиво повторяется. Человек понимает, что тратит больше, чем может себе позволить, обещает себе сократить расходы, но снова возвращается к покупкам — говорит Ганкевич в разговоре с УНН.

Среди тревожных признаков госпожа психолог также называет сокрытие расходов от близких, продолжение покупок несмотря на финансовые трудности и конфликты в семье. Она акцентирует: решающим является не сам факт незапланированного приобретения, а то, превращаются ли покупки в устойчивое поведение, которое негативно влияет на повседневную жизнь.

Как не попасть в ловушку «Черной пятницы»

Чтобы распродажи действительно помогли сэкономить, а не стали причиной лишних расходов, стоит заранее определить собственные потребности и финансовые возможности.

Прежде всего целесообразно составить список необходимых товаров и установить максимальный бюджет. Это поможет отделить запланированные приобретения от желаний, возникших лишь после просмотра рекламы.

Еще один важный шаг — проверка цен. Если товар стоит 2 500 гривен вместо перечеркнутых 5 000, это не обязательно означает, что покупатель действительно экономит половину стоимости. Для объективной оценки следует сравнить предложения нескольких продавцов и, по возможности, просмотреть историю изменения цены.

Не стоит принимать решение исключительно из-за таймера окончания акции или сообщения об ограниченном количестве товаров. Для незапланированных приобретений полезно сделать паузу, например на сутки, чтобы оценить необходимость покупки без эмоционального давления.

Отдельного внимания требуют товары, которые предлагают приобрести в кредит или рассрочку. Даже при наличии скидки важно оценить полную стоимость покупки, возможные комиссии и будущую нагрузку на бюджет.

Кроме того, во время распродаж потребители не теряют законных прав. В Госпродпотребслужбе напоминают, что приобретение товара со скидкой само по себе не отменяет предусмотренных законодательством возможностей его обмена, возврата или гарантийного обслуживания.

Перед тем как оплатить незапланированную покупку, полезно задать себе три вопроса:

Купила бы я эту вещь, если бы на неё не было скидки?

Действительно ли она мне понадобится в ближайшее время?

Могу ли я позволить себе эту покупку без ущерба для бюджета?

Именно такая пауза помогает перенаправить внимание со страха упустить выгоду на реальную потребность в товаре.

Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать

Кто на самом деле выигрывает от "Чёрной пятницы"

"Чёрная пятница" может быть выгодной как для продавцов, так и для покупателей. Бизнес получает возможность увеличить продажи, а потребители — приобрести необходимые товары дешевле. Однако экономия имеет смысл только тогда, когда человек тратит деньги на то, что действительно планировал купить или в чём обоснованно нуждается.

Поэтому главное правило "Чёрной пятницы" уже много лет остаётся неизменным: сосредоточиться не на том, чтобы успеть воспользоваться самой большой скидкой, а на том, чтобы сохранить способность самостоятельно принимать решения. Ведь иногда самая выгодная покупка — та, от которой удалось вовремя отказаться.

Напомним

"Чёрная пятница" в 2026 году приходится на 27 ноября. В этот день магазины электроники, бытовой техники, одежды и товаров для дома предлагают скидки, специальные цены и акционные комплекты. Некоторые продавцы начнут распродажу раньше и продлят её до конца месяца.