Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская национальная сборная Украины сегодня, 26 ноября, проведет первый матч ноябрьского игрового окна второго этапа европейской квалификации чемпионата мира-2027. Команда Айнарса Багатскиса сыграет на выезде против сборной Португалии, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Матч состоится в Матозиньюше на площадке Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.

Как отметили в Федерации, Украина подходит к матчу в статусе единоличного лидера группы I. После двух стартовых побед на втором этапе квалификации над Грецией (82:76) и Черногорией (98:89) команда Айнарса Багатскиса имеет шесть побед и два поражения в общем зачете. Португалия с четырьмя победами и четырьмя поражениями занимает четвертое место.

Португальцы уже успели удивить на втором этапе квалификации, обыграв на выезде сборную Испании — 95:89. В другом матче августовского окна команда Мариу Гомеша уступила Грузии — 90:98.

Накануне матча главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис подчеркнул силу португальской команды и необходимость с уважением относиться к сопернику.

"Что бы мы ни говорили и ни думали о Португалии — это вторично. Они обыграли Испанию. Точка. Если ты обыграл Испанию, ты не можешь быть слабой командой, не можешь быть мягкой командой — ты умеешь играть. В Европе на этом уровне все умеют играть. Если команда квалифицируется на чемпионат Европы и хорошо там играет, мы должны ее очень уважать. Хотя прежде всего, повторю, мы должны уважать себя. Это самое важное", — сказал наставник украинцев.

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Своими ожиданиями от поединка поделился и защитник сборной Украины Александр Ковляр. Баскетболист отметил опыт португальцев и ожидает сложного матча на выезде, но уверен в возможностях украинской команды.

"Португалия — это хорошо сыгранная команда, много игроков с опытом. К тому же мы играем на выезде, поэтому я ожидаю тяжелой игры. Но у нас есть все для того, чтобы одержать победу", — отметил Ковляр.

На матч против Португалии тренерский штаб сборной Украины определил заявку из 12 баскетболистов.

Защитники: Максим Шульга (Реал, Испания), Александр Ковляр (Будучность, Черногория), Егор Сушкин (Харьковские Соколы, Украина), Илья Тыртышник (Эсперия Олимпия, Италия), Денис Лукашов (без клуба).

Форварды: Александр Липовой (без клуба), Александр Кобзистый (без клуба), Артем Ковалев (Орду, Азербайджан), Вячеслав Бобров (Сталь Острув, Польша), Даниил Шелист (Овьедо, Испания).

Центровые: Ростислав Новицкий (Динамо, Румыния), Дмитрий Скапинцев (Лейма Корунья, Испания).

Вне заявки на этот матч остался Алексей Соловьев, который продолжит подготовку с командой к следующему поединку. Максим Шульга, присоединившийся к сборной в Порту днем накануне матча, вошел в заявку.

Напомним

В ноябрьском окне сборная Украины проведет два матча. После выездной встречи с Португалией команда сыграет против Черногории в номинально домашнем поединке в Риге, который состоится 29 ноября на площадке Xiaomi Arena.

По итогам второго этапа квалификации в чемпионат мира-2027 выйдут три лучшие команды группы.