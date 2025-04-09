Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.
Виктор Понта заявил, что прекратит экспорт украинского зерна через порты Румынии, чтобы защитить местных фермеров. Он также планирует увеличить расходы на оборону и поддержать Молдову в случае агрессии.
Во Франции задержали Пауля-Филиппа Гогенцоллерна, внука короля Румынии, по обвинению в коррупции и отмывании денег. Румыния требует его экстрадиции для отбывания тюремного наказания.
В Румынии официально началась президентская избирательная кампания. Опросы показывают, что во второй тур могут выйти два кандидата-суверениста.
В Украине до конца 2025 года появятся первые сканирующие системы для осмотра железнодорожных вагонов на границе с Польшей. Это должно ускорить таможенные процедуры и выявлять контрабанду.
Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.
30 марта на украинско-румынской границе, в реке Тиса, пограничники обнаружили тело утопленника. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.
В акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. В Средиземном море 4 вражеских корабля.
Совет обороны Румынии одобрил план увеличения количества малых военных кораблей для укрепления позиций в Черном море и на восточном фланге НАТО. Страна планирует увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП.
Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Постановление КМУ обжалуют в суде из-за нарушений и угрозы закрытия аптек в селах. Минздрав не слышит малый бизнес, защищая только производителей, что приведет к дефициту лекарств.
Румыния и Болгария опасаются, что соглашение между США и россией может восстановить влияние Москвы в Черном море. Переговоры касаются безопасности судоходства и экспорта.
Пограничники используют современную технику, авиацию и спецсредства для патрулирования уязвимых участков границы. Это поможет эффективнее противодействовать правонарушениям.
СБУ запретила въезд в Украину главе партии "SOS Румыния" Диане Шошоаке, поддерживающей войну рф. Она писала письма путину и распространяла кремлевские нарративы.
Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.
Евростат сообщил о рекордной продолжительности жизни в ЕС – 81,4 года. Дольше всего живут в Испании (Мадрид), Италии (Тренто) и на Аландских островах, а наименьшая продолжительность – в Болгарии.
В 2024 году в Европе количество случаев кори удвоилось, достигнув самого высокого уровня с 1997 года. ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают возобновить вакцинацию, уровень которой упал после пандемии.
В Бухаресте около 1500 сторонников правого популиста Кэлина Джорджеску протестовали из-за отказа в его регистрации на президентские выборы. Во время столкновений с полицией был применен слезоточивый газ.
Центральная избирательная комиссия Румынии отказала в регистрации кандидатуры ультраправого политика Кэлина Джорджеску на майских выборах. Решение было принято 10 голосами против четырех и может быть обжаловано в Конституционном суде.
Скандальный кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску подал документы на участие в новых выборных гонках, которые состоятся 4 мая. Тем не менее, его кандидатура может быть отклонена из-за судимости и обвинений в создании фашистских группировок.
В Румынии задержаны 6 человек по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с россией. Группа планировала захватить власть, изменить конституционный строй и название страны, а ее члены ездили в москву для получения поддержки.
МИД Румынии объявил персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя в Бухаресте. Решение принято из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Пограничники задержали двух человек при попытке нелегального пересечения границы с Румынией. Один из нарушителей заплатил «проводнику» 20 тысяч долларов за обещанный безопасный переход.
В Румынии возле границы с Молдовой нашли обломки российского беспилотника с активной боевой частью. Специалисты планируют осуществить контролируемый подрыв взрывного заряда для безопасности местного населения.
Сенат Румынии принял закон, позволяющий уничтожать дроны, которые незаконно пересекают воздушное пространство страны. Документ предусматривает быстрое принятие решений по обезвреживанию беспилотников командирами на местах.
Кэлин Георгеску, который набрал 23% в первом туре выборов, задержан для допроса в Генпрокуратуре Румынии. Его подозревают в создании фашистской организации и действиях против конституционного строя.
Пограничники спасли нарушителя, который двое суток бродил по лесам между Житомирской и Ривненской областями без еды и воды. Мужчина пережил встречу со стаей волков, дважды едва не утонул в болотах и наткнулся на минное поле.