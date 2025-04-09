Правый популист Джорджеску выдвинул свою кандидатуру, но может не попасть на президентские выборы в Румынии

Скандальный кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску подал документы на участие в новых выборных гонках, которые состоятся 4 мая. Тем не менее, его кандидатура может быть отклонена из-за судимости и обвинений в создании фашистских группировок.