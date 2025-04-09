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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28789 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.

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Сын Трампа посетит Румынию за неделю до новых президентских выборов - СМИ

Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.

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Во Франции задержали Пауля-Филиппа Гогенцоллерна, внука короля Румынии, по обвинению в коррупции и отмывании денег. Румыния требует его экстрадиции для отбывания тюремного наказания.

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В Румынии официально началась президентская избирательная кампания. Опросы показывают, что во второй тур могут выйти два кандидата-суверениста.

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В Украине установят сканеры для осмотра железнодорожных контейнеров на границе: что известно

В Украине до конца 2025 года появятся первые сканирующие системы для осмотра железнодорожных вагонов на границе с Польшей. Это должно ускорить таможенные процедуры и выявлять контрабанду.

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Прекращение огня в Украине усилит угрозу со стороны рф для стран Балтии - FT

Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.

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Опасность с моря: россия держит 2 ракетоносителя

В акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. В Средиземном море 4 вражеских корабля.

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Румыния хочет усилить позиции НАТО в Черном море

Совет обороны Румынии одобрил план увеличения количества малых военных кораблей для укрепления позиций в Черном море и на восточном фланге НАТО. Страна планирует увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП.

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Зеленский: соглашение о тишине на море должно охватывать Одессу и Николаев

Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.

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Саммит “Коалиции желающих” в Париже: о чем договорились лидеры стран

В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.

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Украинское ноу-хау от Минздрава: как новое постановление уничтожает малые аптеки

Постановление КМУ обжалуют в суде из-за нарушений и угрозы закрытия аптек в селах. Минздрав не слышит малый бизнес, защищая только производителей, что приведет к дефициту лекарств.

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Румыния и Болгария обеспокоены переговорами США и россии по Черному морю - FT

Румыния и Болгария опасаются, что соглашение между США и россией может восстановить влияние Москвы в Черном море. Переговоры касаются безопасности судоходства и экспорта.

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Охрану границы Украины с Румынией и Венгрией усилили

Пограничники используют современную технику, авиацию и спецсредства для патрулирования уязвимых участков границы. Это поможет эффективнее противодействовать правонарушениям.

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Пророссийской румынской политикессе Шошоаке запретили въезд в Украину на три года: что известно

СБУ запретила въезд в Украину главе партии "SOS Румыния" Диане Шошоаке, поддерживающей войну рф. Она писала письма путину и распространяла кремлевские нарративы.

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Италия попала в пятерку стран, которые способствуют “демократической рецессии” в Европе - отчет

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Какие страны Европы могут похвастаться долгожителями - исследование

Евростат сообщил о рекордной продолжительности жизни в ЕС – 81,4 года. Дольше всего живут в Испании (Мадрид), Италии (Тренто) и на Аландских островах, а наименьшая продолжительность – в Болгарии.

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Корь в Европе: ВОЗ сообщает об удвоении случаев на фоне падения вакцинации после COVID

В 2024 году в Европе количество случаев кори удвоилось, достигнув самого высокого уровня с 1997 года. ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают возобновить вакцинацию, уровень которой упал после пандемии.

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В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Бухаресте около 1500 сторонников правого популиста Кэлина Джорджеску протестовали из-за отказа в его регистрации на президентские выборы. Во время столкновений с полицией был применен слезоточивый газ.

политика • 10 марта, 03:18 • 125884 просмотра

Джорджеску запрещено участвовать в выборах президента Румынии

Центральная избирательная комиссия Румынии отказала в регистрации кандидатуры ультраправого политика Кэлина Джорджеску на майских выборах. Решение было принято 10 голосами против четырех и может быть обжаловано в Конституционном суде.

Новости Мира • 9 марта, 19:07 • 20479 просмотра

Правый популист Джорджеску выдвинул свою кандидатуру, но может не попасть на президентские выборы в Румынии

Скандальный кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску подал документы на участие в новых выборных гонках, которые состоятся 4 мая. Тем не менее, его кандидатура может быть отклонена из-за судимости и обвинений в создании фашистских группировок.

Новости Мира • 7 марта, 19:30 • 21532 просмотра

Хотели изменить название страны: в Румынии задержаны 6 подозреваемых в государственной измене

В Румынии задержаны 6 человек по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с россией. Группа планировала захватить власть, изменить конституционный строй и название страны, а ее члены ездили в москву для получения поддержки.

Новости Мира • 6 марта, 12:13 • 18258 просмотра

Румыния объявила военного атташе рф и его заместителя персонами нон грата

МИД Румынии объявил персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя в Бухаресте. Решение принято из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях.

политика • 5 марта, 15:27 • 19331 просмотра

На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию

Пограничники задержали двух человек при попытке нелегального пересечения границы с Румынией. Один из нарушителей заплатил «проводнику» 20 тысяч долларов за обещанный безопасный переход.

Общество • 1 марта, 23:03 • 38925 просмотра

В Румынии нашли обломки российского беспилотника со взрывчаткой вблизи границы с Молдовой

В Румынии возле границы с Молдовой нашли обломки российского беспилотника с активной боевой частью. Специалисты планируют осуществить контролируемый подрыв взрывного заряда для безопасности местного населения.

Новости Мира • 1 марта, 15:22 • 37987 просмотра

Сенат Румынии одобрил закон о сбивании беспилотников, нарушивших границу

Сенат Румынии принял закон, позволяющий уничтожать дроны, которые незаконно пересекают воздушное пространство страны. Документ предусматривает быстрое принятие решений по обезвреживанию беспилотников командирами на местах.

Новости Мира • 26 февраля, 21:21 • 25453 просмотра

Кандидата в президенты Румынии Георгеску задержали: он подозревается в создании фашистской организации

Кэлин Георгеску, который набрал 23% в первом туре выборов, задержан для допроса в Генпрокуратуре Румынии. Его подозревают в создании фашистской организации и действиях против конституционного строя.

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Двое суток, лесами, между Житомирской и Ровенской областями: задержан нарушитель границы, который рисковал замерзнуть при -14°C

Пограничники спасли нарушителя, который двое суток бродил по лесам между Житомирской и Ривненской областями без еды и воды. Мужчина пережил встречу со стаей волков, дважды едва не утонул в болотах и наткнулся на минное поле.

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