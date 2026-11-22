В румынских горах Марамуреш недалеко от границы с Украиной спасатели обнаружили троих украинцев, один из которых был мертв, а двое других остались живы. Об этом сообщает румынское издание Digi24, пишет УНН.

Детали

Поисковая операция проходила недалеко от населенного пункта Репедеа, расположенного неподалеку от украинско-румынской границы. Сначала спасательные группы нашли двух украинских граждан живыми.

Впоследствии во время дальнейших поисков обнаружили третьего мужчину, который уже не подавал признаков жизни.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели украинца

По предварительной информации, мужчины могли заблудиться в горной местности после незаконного пересечения государственной границы.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели украинца. Точная причина смерти пока неизвестна.

Информации о возрасте погибшего и состоянии здоровья двух спасенных мужчин пока нет.

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