В США новые фотографии строительства огромного бального зала Дональда Трампа возле Белого дома вызвали волну возмущения из-за масштабов сооружения, которое меняет исторический облик президентской резиденции. Об этом сообщают американские СМИ, пишет УНН.

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На опубликованных снимках виден масштабный каркас будущего бального зала, который возводят на месте снесённого Восточного крыла Белого дома. Массивные стальные конструкции и размеры нового сооружения вызвали вопросы относительно сохранения архитектурного облика президентской резиденции.

Критики подчёркивают, что Белый дом, который ранее доминировал в композиции Президентского парка, рискует визуально затеряться рядом с новой постройкой.

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Проект предусматривает строительство комплекса общей площадью примерно 8,4 тысячи квадратных метров. Для его реализации в 2025 году снесли историческое Восточное крыло резиденции.

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон также раскритиковала масштаб сооружения, заявив, что позолоченный бальный зал Трампа превосходит по размерам сам Белый дом.

В то же время администрация американского президента защищает проект, объясняя его необходимостью создать современное пространство для проведения официальных мероприятий и приёма большого количества гостей.

Несмотря на это, архитектурные споры не утихают. Противники строительства опасаются, что новое сооружение навсегда изменит исторический облик одного из самых известных символов США.

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