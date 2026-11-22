Президент США Дональд Трамп пытается восстановить личный контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, однако его телефонные звонки и письма остаются безрезультатными. Пхеньян не спешит возобновлять переговоры с Вашингтоном и требует признания своего ядерного статуса. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По данным издания, еще в прошлом году Трамп пытался связаться с Ким Чен Ыном через ранее установленные каналы коммуникации, но ответа не получил. После этого американский президент решил отправить северокорейскому лидеру личное письмо.

Однако и эта попытка столкнулась с препятствиями. По информации журналистов, один из северокорейских дипломатов даже отказался принять послание из Белого дома.

От «любовных писем» до дипломатического молчания

Во время первого президентского срока Трамп неоднократно встречался с Ким Чен Ыном, а их переписка привлекала внимание всего мира. В 2018 году американский лидер даже заявлял, что они «влюбились» после обмена личными письмами.

Теперь ситуация изменилась. Северная Корея продолжает развивать ядерный арсенал и настаивает, что Вашингтон должен отказаться от требований полной денуклеаризации страны.

По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа рассматривала возможность смягчения формулировок в отношении ядерной программы КНДР, чтобы создать условия для новой встречи лидеров.

Однако во время недавнего визита Трампа в Азию договориться о переговорах с Ким Чен Ыном так и не удалось.

Таким образом, несмотря на прежние теплые отношения и многочисленные дипломатические жесты, американский президент пока не смог вернуть северокорейского лидера за стол переговоров.

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